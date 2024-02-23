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以非遗之光增辉古都神韵
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.04.16 08:15

　　景区之内移步易景，非遗展演好戏连台！

　　曹屯排鼓壮观列队，一段“旗鼓隆咚锵”，擂出了震天动地的气势；横山老腰鼓腾挪跳跃、热烈奔放，舞出了黄土地上陕北人民肆意洒脱的精神风貌；仫佬族古歌原汁原味、婉转悠长，尽显少数民族特有的文化风情……日前，2024国家级文化生态保护(实验)区交流展示活动在我市举行，来自国内不同地域的10个非遗代表性项目演出团队齐聚洛邑古城、进行展演交流。节目轮番上演，游客紧跟围观，非遗盛宴赢得掌声连连。

　　从群众中来、到群众中去，这次非遗展演无疑是成功的、出彩的，这既是一次不同文化生态的交流互鉴，也是一次走向大众的文化传承与弘扬。对游客来说，如此近距离体验非遗魅力，丰富了旅游体验，浸润了内在心灵。于洛阳而言，将各具特色、展示性强的非遗项目“请”到热门景区、群众身边，以“观”与“演”的交融互动引发共鸣与共情，这为我们发展新文旅、打造全国沉浸式文旅目的地增添了别样神韵。

　　举头是绵延文脉、低头是现代文明，每座城市都有属于自己的神韵。它虽看不见、摸不着，却深深融入城市血脉、烙印在骨子里，成为展露在每个人身上的一种品格和气质。作为千年古都，洛阳的神韵是迷人且多彩的，它是曹植与洛神在洛水之盼的美好邂逅，是孔子入周问礼于老子时的思想碰撞，是李白与杜甫相逢洛阳时的对酒当歌，是历史长河中的名人荟萃、熠熠生辉……这样的神韵，是一座城市由内而外散发的自信心、自豪感，也是城市发展文旅产业的源头活水、深厚支撑。

　　从传统的美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技，到传统技艺、医药和历法，再到传统礼仪、节庆等民俗……非遗既是中华优秀传统文化的重要组成部分，也是中华文明绵延传承的生动见证，以非遗之光增辉城市神韵，天地广阔，大有可为。如今年潮汕英歌舞等非遗民俗活动霸屏抖音、火爆出圈，赚足了眼球和流量。再如参与此次展演的泉州提线木偶戏，这种人偶合一的指间绝技，不仅仅在小红书上被年轻人广泛“种草”，线下剧团演出更是一票难求、场场爆满，“一场戏”带火了“一座城”。

　　从皇宫走向民间的洛阳宫灯，千年窑火生生不“熄”的唐三彩烧制技艺，堪称“河洛一绝”、颇有“王者之风”的大里王狮舞……洛阳非遗资源丰富，亮点与看点兼备，理应成为令人瞩目的存在。坚持创造性转化、创新性发展，秉持新文旅理念，推出具有鲜明非遗特色的主题旅游线路、研学旅游产品和演艺作品，有机融入各类景区和剧院，让非遗传承活起来、潮起来，我们相信赓续千年的古都神韵定能焕发新的光彩。(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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