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洛阳市启动汛前检查和防汛督查工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.15 17:24

　　15日，洛报融媒记者从洛阳市防汛抗旱指挥部办公室获悉，洛阳市2024年汛前检查和防汛督查工作启动，全面排查整治防汛减灾领域风险隐患，做到先自查、早督察、快落实、全整改，提高防汛抢险能力水平。

　　据悉，本次检查立足于“防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾”，分为县区自查、市级督查、汛期督查三个阶段。4月30日前，各县区要围绕汛前责任落实、措施制定、隐患治理等开展自查自纠。5月1日起，洛阳市应急管理局将牵头组建11个防汛督查组，对各县区防汛责任制落实、隐患排查整治、预案修订完善、物料储备更新、抢险队伍组建及演练等开展督导检查，发现问题立即责令属地限期整改，确保汛前隐患动态清零、责任落实到位。

　　今年汛期，各督查组将不定期对隐患整治开展“回头看”，并加强与分包县区沟通联系，及时掌握汛情信息，压紧压实工作责任，抓实抓细防御措施，全力构筑防汛“安全堤”，确保全市安全平稳度汛。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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