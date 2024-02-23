与历史“面对面”！洛阳博物馆开启沉浸式夜游

12日和13日夜晚，第41届中国洛阳牡丹文化节主体活动之一的“神秘客·洛小文夜探洛阳博物馆”沉浸式讲解活动与游客见面。
12日和13日夜晚，第41届中国洛阳牡丹文化节主体活动之一的“神秘客·洛小文夜探洛阳博物馆”沉浸式讲解活动与游客见面。
12日和13日夜晚，第41届中国洛阳牡丹文化节主体活动之一的“神秘客·洛小文夜探洛阳博物馆”沉浸式讲解活动与游客见面。
在不到两个小时的活动中，现场欢笑声、掌声不断，一次次沉浸式互动中拉满游客的体验值。本次活动包含洛阳博物馆5大展厅讲解、7个沉浸式历史剧场，带领观众从300万年前开始，一步步走进洛阳厚重的历史。
值得关注的是，本次活动在过去的基础上，将沉浸式演绎内容全部更新，以洛阳博物馆丰富的馆藏文物及其蕴含的历史文化为背景，利用创新的沉浸式讲解、场景式复原演绎、NPC互动等形式，把文物活化，让历史重现。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）(图片为现场资料)
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