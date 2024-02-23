洛阳市纪委常委会召开会议

昨日，市纪委常委会召开会议，学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志发表的《必须坚持人民至上》重要文章，中共中央办公厅《关于在全党开展党纪学习教育的通知》和中央党的建设工作领导小组会议精神，以及中央纪委、省纪委和市委有关工作要求，研究贯彻落实意见。

昨日，市纪委常委会召开会议，学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志发表的《必须坚持人民至上》重要文章，中共中央办公厅《关于在全党开展党纪学习教育的通知》和中央党的建设工作领导小组会议精神，以及中央纪委、省纪委和市委有关工作要求，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

会议强调，要坚持人民至上，始终做到执纪执法为民、纠风治乱为民，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治。要聚焦乡村振兴领域、民生领域的痛点难点和加重基层负担的形式主义官僚主义等突出问题，精准惩治“蝇贪蚁腐”。要扎实推进巡察工作，对省委巡视交办的问题线索严查快办。

会议强调，要持续树牢“党委政府中心工作就是纪委监委监督服务保障重点工作”理念，紧盯重点任务，围绕重点领域，以高质量监督确保党委政府中心工作落地见效。要一以贯之激励担当作为，坚持精准问责和容错免责“两手抓”，旗帜鲜明为干事创业者撑腰鼓劲。

会议要求，全市纪检监察机关要扎实开展党纪学习教育，认真学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，准确把握“六项纪律”的主旨要义和规定要求，努力做自我革命的表率、遵规守纪的标杆。要深入贯彻落实中央纪委关于加强基层纪检监察监督的若干意见，持续提升基层监督质效。要严格落实中央纪委严禁违规饮酒规定和省、市纪委相关要求，坚持严管严治，持续锻造忠诚干净担当、“耐打听”的纪检监察铁军。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋 闫雅静)