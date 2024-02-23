落实惠民举措，提振市场信心！第41届中国洛阳牡丹文化节房产促消费系列活动来了

为深入贯彻落实洛阳市委市政府关于第41届中国洛阳牡丹文化节促消费工作安排部署，丰富节会消费市场，进一步提振房地产市场信心，“牡丹花开映洛城 置业安家正当时”第41届中国洛阳牡丹文化节房产促消费系列活动拉开大幕。

今年以来，受宏观经济环境变化、市场需求结构调整等多重因素影响，房地产市场整体呈下行态势，购房者置业信心不足，市场活跃度亟待提升。

为深入贯彻落实洛阳市委市政府关于第41届中国洛阳牡丹文化节促消费工作安排部署，丰富节会消费市场，进一步提振房地产市场信心，“牡丹花开映洛城 置业安家正当时”第41届中国洛阳牡丹文化节房产促消费系列活动拉开大幕。

赏花补给站小憩，领略品质人居魅力

本次活动由洛阳市住房城乡和建设局主办，洛阳市住房保障和房产服务中心、洛阳日报报业集团承办，旨在通过各种惠民政策加持、形式多样的房产促消费活动，进一步推动房地产市场平稳健康有序发展，在节会传统消费旺季实现销量的平稳提升。

作为分项活动之一，眼下，洛阳房企联动促消费之赏花补给站活动迎牡丹花香拉开帷幕，铁建投城发·龙城、建业·中州府、建业中弘城、华耀城、格润小镇、中南广场2期、云峰中心2期、国贸大厦、中成·钰泷府、隆安·玉泉花园等10家洛阳品质人居以公益形式倾力参与，为市民及游客提供免费停车、免费休憩、免费饮茶、免费咨询赏花购房路线等服务，盛邀市民及游客共赴赏花之约、共鉴品质人居。

纵观各品质人居售楼中心，市民及游客汇聚，一同感受千年古都魅力与现代人居之美的和谐统一。“售楼中心水吧提供柠檬水，大家可以免费饮用，还可以品尝糕点。”中成·钰泷府负责人介绍，“到访者还可以免费吃菠萝，此外，本周末我们将开展‘菠萝套圈’互动游戏，欢迎大家带孩子一起参与，享受亲子互动的乐趣。”

赏花补给站的设立，生动彰显着洛阳品质人居热情好客的态度与洛阳人昂扬的精神面貌，诠释着品质人居以人为本的服务理念，营造着“赏花、看房、观城”的浓郁节会氛围，使市民及游客不仅对品质人居有了更深入的了解，更对洛阳这座城市留下了深刻而美好的印象。“除了提供相关免费服务、分享项目信息外，我们还会向游客推荐周边的特色美食，邀其在赏花、看房之余，品味地道的洛阳风味。”建业·中州府负责人说。

惠民利企促消费，系列活动陆续上线

除了洛阳房企联动促消费之赏花补给站活动，第41届中国洛阳牡丹文化节房产促消费系列活动还有更多精彩值得期待。

其中，以奖代补购房抽奖活动将通过现场公证+抽奖直播、相关政策解读等方式，进一步刺激社会面购房热情释放；洛阳房企联动促消费之汉服打卡暨赏花嘉年华活动、请你花样喝汤活动将结合洛阳的文化属性，邀市民及游客穿汉服、玩花艺、免费喝汤；“以旧换新”主题活动、住房团购系列活动、买房送家电(家装、家居)等促销活动将以惠民为宗旨，切实将各项优惠措施落到实处，帮助意向置业者轻松安家。

特别值得一提的是，分项活动之2024洛阳暖春惠民购房季暨首届洛阳花样人居展将于4月19日至21日在泉舜购物中心北广场举行。

2024洛阳暖春惠民购房季暨首届洛阳花样人居展由洛阳市住房城乡和建设局主办，洛阳市住房保障和房产服务中心、洛阳日报报业集团承办，洛阳网策划执行。届时，洛阳品牌房企在售楼盘将集中让利，推出特价房、购房直减等一系列优惠措施。市民及游客可以参与诸多好看、好玩的展会活动，线上一览城市人居AI大片，线下体验非遗技艺、观看快闪演出等，还可以领取赏花购房指南，乘坐免费直通车，一站式赏花、看房、观城。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)