花间令潘岳 才子貌美专情（古代洛阳美男）

古装探案剧《花间令》日前完结，该剧根据历史改编，男女主携手屡破奇案虽属虚构，但人物、地点等都有历史原型，洛阳观众自然觉得亲切。剧中潘樾正是“中国古代第一美男”潘岳，他的许多故事都发生在西晋都城洛阳，而历史上在洛阳出现过的美男何止潘岳一人。

编者按

古装探案剧《花间令》日前完结，该剧根据历史改编，男女主携手屡破奇案虽属虚构，但人物、地点等都有历史原型，洛阳观众自然觉得亲切。剧中潘樾正是“中国古代第一美男”潘岳，他的许多故事都发生在西晋都城洛阳，而历史上在洛阳出现过的美男何止潘岳一人。本期起，咱们就从潘岳说起，聊一聊“古代洛阳美男”。

在热播剧《花间令》中，潘樾的历史原型就是潘岳。潘岳生于公元247年，祖籍荥阳郡中牟，表字安仁，小字檀奴。不知从何时起，人们惯称潘岳为潘安，杜甫就有诗云：“恐是潘安县，堪留卫玠车。”至今人们说一个男子长得好，最高评价仍是“貌若潘安”，而“檀郎”也成为俊美情郎的代名词。潘安不仅长得帅，还极有才，其用情专一在历史上也是出了名的。

又帅又有才

《晋书·潘岳传》中说“岳美姿仪”，“少时常挟弹出洛阳道，妇人遇之者，皆连手萦绕，投之以果，遂满车而归”，电视剧完美复刻历史场景，潘帅哥若多跑几趟，就能开水果店了。

西施绝美，遂有东施效颦，潘岳至美，也有男子“效颦”，还不止一个。据《世说新语》记载，大才子左思学潘岳出门游逛，结果“群妪齐共乱唾之”，水果没吃着，还把衣服弄脏了。《语林》中则说“博学有文章”的张载“至丑，每行，小儿以瓦石投之，亦满车”，扔瓦石啊，想想都疼。长得帅的“掷果盈车”，长得丑的“投石满载”，西晋还真是一个看脸的时代。

潘岳并非徒有一副好皮囊，他才貌双全，幼年就“以才颖见称”，聪明而富于辩才，文才清艳，被同乡称为“奇童”。在西晋文坛上，潘岳与陆机齐名，“陆才如海，潘才如江”，无人能及。

古时才子多求功名。潘岳弱冠入仕，少年得志，入仕不久就以一篇《藉田赋》称颂晋武帝躬耕之事，马屁拍得“声震朝野”。在那个时代，“才名冠世”非好事，潘岳因此“为众所疾”，遭百官排斥，足足被压制了十年。

公元278年，32岁的潘岳当个小官，常在官署值夜班，郁郁不得志，在《秋兴赋》中写自己头发已经斑白。随后，他出任河阳令。电视剧中围观百姓都惊讶“潘大人竟然染了白发”，剧情设计为因“杨采薇”新婚惨死，潘樾伤心过度，一夜白头，历史上二人当时应是夫妻恩爱，没有这回事。

专一且深情

杨采薇的历史原型是杨容姬，西晋名儒杨肇之女，比潘岳小两岁。电视剧中说二人自幼定亲倒是真的，根据潘岳的《怀旧赋》可知二人在潘岳12岁时定亲。潘岳对杨容姬一往情深，用情专一，二人婚后共同生活了20多年。公元298年，50岁的杨容姬离开人世，潘岳悲痛欲绝，写下《悼亡诗三首》，第一首尤为有名。

“荏苒冬春谢，寒暑忽流易。之子归穷泉，重壤永幽隔。……如彼翰林鸟，双栖一朝(音同招)只。如彼游川鱼，比目中路析。春风缘隙来，晨霤(音同六)承檐滴。寝息何时忘，沈(音同沉)忧日盈积……”翰林鸟是林中双飞鸟，比目鱼是水中成对鱼。《尔雅》曰：“东方有比目鱼，不比不行。”传说比目鱼身体很扁，头部仅一侧有眼睛，须同另一侧有眼睛的比目鱼两两相并才能游行。朝夕之间，双飞鸟只剩一只，比目鱼半路分离，一年过去了，诗人依旧孤独难眠，忧愁日日盈积心头……

潘岳这个“情深之子”，“每一涉笔，淋漓倾注”；《晋书》评价他“善为哀诔之文”；唐代诗人李商隐也说：“只有安仁能作诔，何曾宋玉解招魂。”写得好自是因为有才华，但说到根本还是用情至深。潘岳由此成为中国历史上第一个为妻子写悼亡诗的男人，从他以后，“悼亡诗”便成了悼念亡妻的专门诗篇。“潘杨之好”也成了千古佳话。

“河阳一县花”

在《花间令》中，杨采薇指着禾阳山间一片桃林对潘樾说，一个月后漫山遍野都会开满粉色的桃花，桃之夭夭，灼灼其华。剧中禾阳即西晋河阳县，今孟津区河阳办事处一带即当年河阳县衙所在地，也就是潘岳工作的地方。潘岳任河阳令时，“勤于政绩”，令河阳全县百姓种桃树，每到春天满县桃花盛开，人称“河阳一县花”，《花间令》的剧名也应由此而来。

民间还流传着潘岳“浇花息讼”的故事。说是如果百姓因小矛盾来告状，潘岳不忙着审理，而让他们先劳动：一起用一个尖底水桶挑水浇花，让原本有矛盾的双方不得不相互配合，在合作中和解。如此浪漫的调解方法，也就“栽花潘令”想得出了吧。

可惜，如此帅气、有才、深情之人，生不逢时，身不由己。公元300年，潘岳在八王之乱中受到牵连，被灭三族。在刑场上，先到的石崇见潘岳也来了，问他：“安仁，卿亦复尔邪！”他说：“可谓白首同所归。”想当初，二人同列“金谷二十四友”，一起在金谷园里饮宴作诗，潘岳曾作《金谷诗》称：“投分寄石友，白首同所归。”真是一语成谶。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）