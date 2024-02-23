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多个基金项目签约落地 2024中国（洛阳）产业投资生态峰会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.29 18:30

　　29日，“产金互促 花开洛邑”2024中国(洛阳)产业投资生态峰会在洛阳举行，现场签约15个落地及拟落地基金项目，基金总规模逾百亿元。

　　此次活动由洛阳市国资委、国晟集团主办。活动立足国晟集团“聚焦城市、深耕城市、适度多元”的发展战略，聚焦洛阳“四新一装备”产业领域以及17条优势产业链，搭建起产业与金融合作交流、共谋发展的平台，助力洛阳培育投资生态圈，赋能产业转型。

　　活动期间，国晟产业基金分别与CPE源峰、深创投、前海方舟、启赋资本、东证资本、邓亚萍体育基金、浩正嵩岳、轩银基金、中石化资本、中广核、中车时代高新投资、中信建投资本、普洛斯建发基金、金浦科创动力、中鼎开源等15家机构签署了基金投资协议或意向合作协议。这些基金不仅包括与头部机构合作的主要投资战略性新兴产业、未来产业发展的基金，还包括为县区设立的招引提质基金，发起设立后必将有力助推洛阳相关产业向“风口”转型发展。

　　峰会还邀请行业专家、行业学者进行主题演讲，举行了新能源、新材料专题论坛，还进行了招商推介、优质项目路演等活动，吸引更多投资者了解洛阳、走进洛阳、投资洛阳。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 李孟 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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