全省首笔！洛阳发放“牡丹种植类”专项贷款480万元

29日上午，洛阳华萃生物科技开发有限公司通过“种植e贷·牡丹贷”，获得工商银行洛阳分行贷款480万元。这也是全省发放的首笔种植类牡丹特色场景贷款项目。

29日上午，洛阳华萃生物科技开发有限公司通过“种植e贷·牡丹贷”，获得工商银行洛阳分行贷款480万元。这也是全省发放的首笔种植类牡丹特色场景贷款项目。

阳春三月天，牡丹迎客来。10时许，洛报融媒记者在位于洛阳市伊滨区的洛阳东花牡丹园内，各色品种的牡丹含苞待放，再过一周就要进入盛花期，工人们正在修剪花枝；相距不远的户外大草坪上，一个个云顶天幕帐篷错落有致排列，户外露营基地令人心旷神怡。

“480万元贷款及时发放到位，我们今后的发展信心更足了！”洛阳华萃生物科技开发有限公司相关负责人高兴地说，这笔贷款将专项用于企业牡丹种植、深加工方面的研发。

洛阳华萃生物科技开发有限公司主营业务包括牡丹种植观赏、牡丹农产品加工、休闲旅游等板块。随着企业生产需求的不断扩大，资金注入成为其平稳发展的保障。得知这一情况后，洛阳市市场监管局以政银合作为纽带，积极联系金融机构量身打造合适的融资产品，多次联系金融机构到企业进行交流对接。最终，工商银行洛阳分行在工商银行总行“种植e贷”的基础上，创新为洛阳辖区牡丹种植户提供纯信用贷款“种植e贷·牡丹贷”。

“‘种植e贷’是专属普惠型涉农贷款产品，用于满足农业种植小微企业经营性融资需求。”工商银行洛阳分行相关负责人说，“种植e贷·牡丹贷”作为其衍生贷款项目，专项用于从事洛阳牡丹产业发展的小微企业申请，助力洛阳牡丹与文旅、经济互动融合发展。

国家金融监管总局近日印发的《关于做好2024年普惠信贷工作的通知》指出，形成与实体经济发展相适应的普惠信贷服务体系，更好满足小微企业、涉农经营主体及重点帮扶群体多样化的金融需求。

洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，去年，洛阳政银企(个)合作共为小微企业、个体工商户发放贷款4.48亿元，其中涉农经营主体受益1.36亿元，切实缓解了小微企业融资难、担保难等实际难题。下一步，该局将持续强化“政府部门围着企业转”意识，加大帮扶企业力度，深入细致开展“政银企”合作，助力非公经济健康发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 裴永乐 陈翔 文/图)