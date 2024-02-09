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国家技术创新示范企业拟认定名单公示 轴研所榜上有名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.01 08:36

　　记者近日从市工信局获悉，在工信部公示的国家技术创新示范企业拟认定名单中，洛阳轴承研究所有限公司榜上有名。

　　国家技术创新示范企业是指在工业主要产业中技术创新能力较强、创新业绩显著、具有重要示范和导向作用的企业。该项认定工作自2011年启动，认定标准主要包括：具有核心竞争力和领先地位，具有持续创新能力和研发投入，企业研发投入占年销售收入比例在3%以上，具有行业带动作用和自主品牌等。

　　轴研所是重点为国民经济建设各领域关键主机及国防建设研制“高精尖特专”轴承及其组件产品的高新技术企业，是我国轴承行业唯一的国家级一类综合性研究所，是中国轴承工业技术及标准归口单位。轴研所系我国航天领域的主要配套单位和轴承行业科技型领军企业，圆满完成了中国航天发展史上具有里程碑意义的“东方红”系列人造地球卫星、“长征”系列运载火箭、“神舟”系列载人飞船、“嫦娥”探月工程、“天宫”交会对接的轴承及组件配套任务，市场占有率超过90%，技术水平国内领先。

　　多年来，轴研所始终把提升自主创新能力摆在增强企业核心竞争力的首要位置，面向世界科技前沿、国家经济主战场、国家重大需求等，坚持创新引领，累计拥有重大科技成果968件，获国家科技奖励32项、省部科技奖励265项，制(修)订标准763项次，授权专利1058件，其中发明专利446件。

　　如轴研所成功入选，我市国家级技术创新示范企业将达7家。后续全市将进一步强化以企业为主体的技术创新体系建设，持续发挥国家技术创新示范企业的重要示范作用，不断提升企业技术创新效能。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 翟芳芳 张三保 王琼)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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