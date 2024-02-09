最高罚3万元！“快递新规”引热议 消费者或有更多选择

从今日起，《快递市场管理办法》将施行，其中未经用户同意擅自使用智能快件箱、快递服务站等方式投递快件的行为属于违规，将被明令禁止，违者情节严重的最高罚款3万元。

从今日起，《快递市场管理办法》将施行，其中未经用户同意擅自使用智能快件箱、快递服务站等方式投递快件的行为属于违规，将被明令禁止，违者情节严重的最高罚款3万元。

该消息引发网友和市民热议，一些网友希望快递能够送货上门，也有网友认为，上班族工作日不在家，快递放在驿站更方便。新规施行前夕，记者走访了市区部分快递驿站，听居民快递员、驿站工作人员等谈了自己的看法。

默认将快递放在驿站 送货上门的较少

2月28日8时30分，市民王先生收到菜鸟驿站发来的取件信息。“快递到达小区后，快递员会直接送到菜鸟驿站，不会给我打电话。快递放到哪儿，是否需要送货上门，也没有问我的意见。”王先生说。

记者采访发现，这种事先并不电话通知快递存放地点，等收件人自己去查看的事例不在少数。

家住洛龙区的李女士也有同感，她订阅了几种报刊，看到取件信息，才知道快递放到驿站了。

西工区健康西路一家菜鸟驿站的负责人张先生说，每天的快递有六七百个，高峰期有八九百个，合作的主要是“四通一达”等快递公司，顺丰速运、京东快递也有少量快递在此存放。“除非收件人备注要电话联系或者送货上门，一般都是默认将快递放在驿站的。”一名韵达快递员说。

2月28日上午，西工区健康西路一家菜鸟驿站摆满了快递

大多数经营者表示快递全部送货上门不现实

记者走访了市区的几家快递驿站，大多数经营者对快递全部实现送货上门表示“不现实”。

“顺丰、京东送货上门，快递员会给收件人打电话，一上午也就派送四五十个快递。”某驿站负责人张先生说，如果收件人不在家，快递员还要找地方放快递。

据张先生了解，“四通一达”等快递公司的快递员一上午要派送四五百个快递，为了完成派送任务，快递员顾不上给收件人逐一打电话，也不可能全部送货上门。

快递业内人士介绍，“四通一达”等快递公司和顺丰、京东快递员派送快递数量不同的背后，是各快递公司的派送费不同，顺丰、京东的派送费较高。快递员的收入与派送费挂钩，派送快递数量越多，收入越高。不过，也有一些快递员实行包月工资，不计件。

“如果要严格按照快递新规来执行，送货上门的快递增加，‘四通一达’等快递公司快递员工作量增大，必然导致快递费增加，从而增加消费者的负担。”业内人士说。

市民建议快递公司提供多层次、多元化服务

快递新规已开始实行，快递公司做好了迎接新规的准备了吗？有业内人士表示，新规对顺丰、京东等少数几家快递公司并不会有多大影响，因为它们一直在行业内保持着较高的快递收费，基本能实现给收件人打电话和送货上门的服务。

“四通一达”等快递公司相关工作人员表示，所有快递如何派送要全部事先征得用户同意，确实难以做到。现在快递员每天的派送件多达几百件，如果每个快递都要打电话，仅打电话就要再增加几小时工作时长，不可能完成每天的快递派送任务。

也有快递员表示，如果一天内打的电话太多，其手机号码可能会被判定为“骚扰电话”，甚至被封号。

当然，快递新规出台，并不是要求所有快递全部改为送货上门，而是在派送快递前给予用户更多的选择权。

在微博上，有网友认为，快递新规实施后，如何兼顾快递公司、快递员和用户的利益，还需要在实践中磨合。

“快递公司应向用户提供多层次、多元化的服务，比如在网购下单时可以推出相关选项，选择放在驿站可依然包邮；选择送货上门则增加上门派送费，用于补贴快递员。”市民刘女士说，这样可以形成多赢的局面，更好地维护用户享受快递服务的权益。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图）