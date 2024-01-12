宁夏游客“大老师” 获“洛阳文化旅游推荐官”称号

“真骄傲，我被洛阳市文广旅局评为‘洛阳文化旅游推荐官’，衷心感谢洛阳。”日前，银川网友“请叫我大老师”(简称“大老师”)向记者分享这一好消息。

“真骄傲，我被洛阳市文广旅局评为‘洛阳文化旅游推荐官’，衷心感谢洛阳。”日前，银川网友“请叫我大老师”(简称“大老师”)向记者分享这一好消息。

“我都被洛阳宠成花了”

近期，本网持续报道银川网友“大老师”和洛阳的不解之缘。他一个月内两次自驾来洛阳，写信“表白”洛阳的故事，引发广泛关注。

“22日，洛阳市文广旅局的工作人员联系我，表示感谢我对洛阳的宣传推荐，问我是否愿意接受‘洛阳文化旅游推荐官’的称号。”“大老师”说，接到电话的那一刻他有点不知所措，心里特别高兴。

“过去几天，我一直处于很蒙的状态，为什么会突然得到洛阳乃至河南的朋友们这么多的关注，还收到各式各样的礼物，我都被洛阳宠成花了！如今又给我这么大的一份荣誉。”“大老师”坦言，他就是一名从宁夏银川到洛阳游玩的普通游客，把在洛阳的见闻拍成视频，分享了自己的感悟，没想到收获那么多洛阳朋友的喜爱，遇到了那么多热情的洛阳人。

“有幸与洛阳同频共振”

“为了表达对‘大老师’的敬意，我们决定赠予他‘洛阳文化旅游推荐官’的称号。”洛阳市文广旅局的工作人员说，“大老师”不单单是因为一封信感动了洛阳，他的两次洛阳之旅，都在用普通游客的真实体验表达着对洛阳的热爱，与古都洛阳同频共振，这是对城市最好的宣传推介。

对此，“大老师”说，这些年，他去过太多城市，记录旅途的视频也有1000多条，但唯独被洛阳这座城市爱得最深沉。

“收到这份荣誉，我突然有点顿悟了。我在37岁的年龄，因为洛阳之行突然被更多人看到、理解，被人懂了。如同洛阳，这座千年古都也在焕发新的光彩，正被更多人关注。”“大老师”说，他看到洛阳每个人都在很努力奉献着，从博物馆的保安、保洁员，到洛阳文旅部门的工作人员，等等，大家上下齐心为洛阳的发展努力奋斗，这种精神真的令人敬佩，“我替洛阳感到高兴，我也非常骄傲，有幸与洛阳同频共振”。

“再去洛阳就是回洛阳”

最近几天，“大老师”陆续收到许多从洛阳寄来的快递。其中，还有本报记者寄去的《洛阳日报》和《洛阳晚报》，上面记录了“大老师”与洛阳的故事。“我跟朋友吃饭时候，把咱洛阳的报纸带上，让大家吃饭前先看看报，最重要的是看看热情的洛阳。”“大老师”笑着说。

“以后我再去洛阳就是回洛阳。身为一个西北人，给洛阳的朋友准备了宁夏特产葡萄酒。”“大老师”向洛阳朋友发出诚挚邀请，欢迎到宁夏游玩，赏大漠风光，品宁夏美食，饮宁夏美酒。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）

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