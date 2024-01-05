银川网友再发视频畅谈与洛阳的不解之缘

昨日，因为写长信表白洛阳引发热议的银川网友“请叫我大老师”(简称“大老师”)，再次发抖音作品畅谈与洛阳的不解之缘。“没想到我记录的洛阳之行故事，会受到这么多人关注，其实，最受感动的人应该是我们外地游客。”他说。

“大老师”再发视频感谢洛阳

昨日，因为写长信表白洛阳引发热议的银川网友“请叫我大老师”(简称“大老师”)，再次发抖音作品畅谈与洛阳的不解之缘。“没想到我记录的洛阳之行故事，会受到这么多人关注，其实，最受感动的人应该是我们外地游客。”他说。

一次误解让他更加热爱洛阳

“大老师”说，他第一次上报纸、上电视，竟然是在千里之外的河南洛阳。

“这几天不断接受洛阳媒体的采访，《洛阳晚报》还将我的洛阳之行故事刊发在头版位置，让我感动得无以言表。”“大老师”说，他只是到洛阳旅行两次，发表了一些自己的感慨而已，但后续发生的故事着实让他受宠若惊。

回银川的这几天，“大老师”陆续收到洛阳市民的礼物，有本报记者赠送的《经典洛阳》系列丛书，也有热心市民赠送的三彩马、文创产品等。“洛阳朋友赠送的每一件礼物都让我爱不释手，洛阳是一座情深义重的城市。”“大老师”说，他也准备了宁夏特产作为回礼，诚恳邀请洛阳人到宁夏游玩。

在接受采访时，“大老师”还有些懊悔地提起初到洛阳时的一次误解。“我看一些外地车并没有停在车位上，对城市的管理精细度存疑，后来才了解到其中的原因。”“大老师”说，他从网友的留言中得知，春节期间，洛阳城管部门推出了“外地车辆在洛阳主城区内轻微违停不处罚”的惠民举措，“这样的服务太暖心，让人感动、敬佩，我对这座城市更加热爱了”。