观影人数达95.6万人次！春节假期，洛阳电影院里人气旺

刚刚过去的春节假期，洛阳各大影院人气十足，看电影成为许多市民享受春节假期，欢度佳节的好选择。据统计，今年春节假期，全市影院共放映电影19845场次，观影人数95.6万人次，票房收入达4473.55万元，创洛阳春节档票房收入新高。其中，观影人数和票房收入较2023年同期分别增长10.73%和36.44%。

刚刚过去的春节假期，洛阳各大影院人气十足，看电影成为许多市民享受春节假期，欢度佳节的好选择。据统计，今年春节假期，全市影院共放映电影19845场次，观影人数95.6万人次，票房收入达4473.55万元，创洛阳春节档票房收入新高。其中，观影人数和票房收入较2023年同期分别增长10.73%和36.44%。

春节假期 电影院里人气旺

16日下午，在洛阳正大乐影城，大厅里摆放着各种电影海报，前来观影的市民络绎不绝。

“大年初四看了《热辣滚烫》，大年初六打算带孩子看《熊出没》，没想到当晚的场次基本都满场了，只好赶紧预购了第二天的。”市民李敏说，春节假期，电影院里人气满满，一些热门影片的热门场次一票难求，需要至少提前一天在网上预购，才能确保最佳时段和最佳位置。

“春节假期，市民的观影热情持续高涨，影城平均每天的观影人次在6500人次左右，比平时大幅增加。”该影城相关负责人介绍，该影院在春节假期加强服务，延长营业时间，从早7时营业至次日凌晨3时30分，并增加电影放映场次，满足市民观影需求。

记者走访市区多家影院发现，春节假期，到影院看电影成为不少市民的休闲首选，我市电影市场持续火热，为了应对客流高峰，各大影院加强服务、合理排片，为前来观影的市民营造安全有序、温馨喜庆的观影氛围。