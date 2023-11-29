洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳伊滨区新增三个街道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.01 15:47

　　1月31日，洛阳市伊滨区新设立的孝文、李村、光武三个街道党工委、办事处正式揭牌。揭牌后，该区下辖诸葛镇、庞村镇、寇店镇、孝文街道、李村街道、光武街道，形成“三镇三办”格局。

　　伊滨区相关乡镇街道的区划调整，是洛阳市委市政府、伊滨区党工委管委会为加快建设伊滨科技产业新城作出的一项重大决策，有利于进一步优化区域资源配置、提高治理效能、提升发展质量。

　　调整后，孝文街道管辖范围为原李村街道辖区西部区域，东至孝文大道、西至原李村街道与龙门街道边界、南至原李村街道与诸葛镇边界、北至伊河河道。辖西白塔、康庄、西棘针、东棘针、谭翟、王府、方楼、司马、道湛、梁村、诸葛、刘井、西韩、西马、杨堂15个社区。

　　李村街道管辖范围为原李村街道辖区东南部区域，东至原李村街道与庞村镇边界、西至孝文大道、南至原李村街道与诸葛镇边界、北至伊洛东路。辖提庄、西李、南寨、李北、李东、上庄、下庄、李西、李南、偏桥、油赵11个社区。

　　光武街道管辖范围为原李村街道辖区东北部区域，东至原李村街道与庞村镇边界、西至孝文大道、南至伊洛东路、北至伊河河道。辖东白塔、杨湾、新民、申明、袁付、西柿园、东柿园、石罢、武屯9个社区。

　　原属诸葛镇、李村镇管辖的其他社区归诸葛镇管辖。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 张若含 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    吃火锅上火？ 这种“根菜”来“灭火”
    吃火锅上火？ 这种“根菜”来“灭火”
    吃火锅上火？ 这种“根菜”来“灭火”
        冬季，不少人爱吃火锅，但如果常吃，容易导致内热上火，出现喉咙干痛、牙疼、长痘痘、便秘等症状。
  • ·拼搏实干 奋楫再出发——洛阳市第三人民医院第五届八次职代会召开
  • ·卧床老人身体不适 她们上门解除烦忧
  • ·腊味这样吃 科学又健康
    • 王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 中州时代加速推进 生产区规模初现
  • 市政协十四届十一次主席会议召开
  • 政协洛阳市委员会2023年度优秀提案名...
  • 下雪也别担心！洛阳生活必需品供应充...
  • 最高气温-3℃左右 洛阳将出现持续低温...
  • 洛阳：加快创新平台建设 支撑全市创新...
  • 受雨雪天气影响，洛阳多条公交停运、调线
  • 刚满百天的宝宝就登场啦！嵩县旧县镇...
  • 截至2月1日9时30分，洛阳辖区部分高速...
  • 观民俗、赏花灯……今年春节洛阳乡村...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市正在积极谋划丝绸之路博物馆中
    2024年春节期间洛阳旅游年票能正常使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    迎新春 百人剪百龙活动

    手机随拍

    冬日

    汉服人像
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605