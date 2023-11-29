洛阳伊滨区新增三个街道

1月31日，洛阳市伊滨区新设立的孝文、李村、光武三个街道党工委、办事处正式揭牌。揭牌后，该区下辖诸葛镇、庞村镇、寇店镇、孝文街道、李村街道、光武街道，形成“三镇三办”格局。

1月31日，洛阳市伊滨区新设立的孝文、李村、光武三个街道党工委、办事处正式揭牌。揭牌后，该区下辖诸葛镇、庞村镇、寇店镇、孝文街道、李村街道、光武街道，形成“三镇三办”格局。 1月31日，洛阳市伊滨区新设立的孝文、李村、光武三个街道党工委、办事处正式揭牌。揭牌后，该区下辖诸葛镇、庞村镇、寇店镇、孝文街道、李村街道、光武街道，形成“三镇三办”格局。 伊滨区相关乡镇街道的区划调整，是洛阳市委市政府、伊滨区党工委管委会为加快建设伊滨科技产业新城作出的一项重大决策，有利于进一步优化区域资源配置、提高治理效能、提升发展质量。 调整后，孝文街道管辖范围为原李村街道辖区西部区域，东至孝文大道、西至原李村街道与龙门街道边界、南至原李村街道与诸葛镇边界、北至伊河河道。辖西白塔、康庄、西棘针、东棘针、谭翟、王府、方楼、司马、道湛、梁村、诸葛、刘井、西韩、西马、杨堂15个社区。 李村街道管辖范围为原李村街道辖区东南部区域，东至原李村街道与庞村镇边界、西至孝文大道、南至原李村街道与诸葛镇边界、北至伊洛东路。辖提庄、西李、南寨、李北、李东、上庄、下庄、李西、李南、偏桥、油赵11个社区。 光武街道管辖范围为原李村街道辖区东北部区域，东至原李村街道与庞村镇边界、西至孝文大道、南至伊洛东路、北至伊河河道。辖东白塔、杨湾、新民、申明、袁付、西柿园、东柿园、石罢、武屯9个社区。 原属诸葛镇、李村镇管辖的其他社区归诸葛镇管辖。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 张若含 文/图）