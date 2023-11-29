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@洛阳宝爸宝妈！今年新生儿参保缴费政策有调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 民呼我应  来源: 洛阳网 2024.01.24 08:37

　　近日，有市民在洛阳网“百姓呼声”平台反映，他们为刚出生的孩子缴费参保后，间隔近10天才查到参保信息，认为这是在设置“等待期”，不方便医保报销。记者走访后了解到，今年，我市新生儿参保缴费政策有调整。

　　反映：为新生儿参保缴费，10天左右才查到参保信息

　　宜阳县的石先生说，今年1月4日，他家喜添小宝宝。次日，石先生去县医保窗口为孩子办理新生儿参保登记，他缴费后等了10天左右才查到参保信息。

　　“孩子出院时，我们先自费支付了住院费用，直到前两天参保成功，才进行医保报销。”石先生说，孩子出生前，他咨询过新生儿参保政策，听说只要父母一方属于参保人员，新生儿在出生当年就能免费参保登记并享受医保待遇。没想到，今年，新生儿也必须缴费参保，有关部门还设置了“等待期”。

　　市民李先生在接受采访时也表示，自己有相同经历。“孩子是2023年11月出生的，我们当时办过新生儿参保登记，但2024年1月1日孩子发烧住院时不能用医保，原因是孩子没有2024年的参保信息。”李先生说，他随后为孩子缴纳了2024年的医保费用，医保窗口工作人员告诉他，要等10天左右才能完成参保。最终不到10天，他查到成功参保的信息，并为孩子办理了住院费用医保报销。

　　记者注意到，关于新生儿参保，近期有不少市民在洛阳网“百姓呼声”平台咨询，问题以是否设置“等待期”、新生儿参保政策是否有新变化等为主。

　　解答：“等待期”并非待遇等待期

　　近日就市民咨询的问题，宜阳县医疗保障局在洛阳网“百姓呼声”回复称，缴费后系统需要等半个月左右才能查到信息，属于正常现象。因为参保费是由税务局征收，征收后要与医保系统匹配，这个过程需要2天至15天。系统一到账，参保群众便可进行医保报销。待遇等待期则是除了新生儿、困难群众等特殊群体，从缴费之日起30天后才能享受医保待遇，即便系统到账，如果从缴费之日起不足30天，仍然不能享受医保待遇。

　　对此，市医疗保障局待遇保障科负责人进一步介绍，新生儿家长在规定时间内为孩子参保缴费，缴费当天即可享受医保待遇。不过，由于相关参保费用是先缴纳给税务部门，缴纳成功后，再由税务部门与医保部门进行系统和信息对接，然后市民才可以成功参保。

　　“有市民认为等待的这些天是待遇等待期，其实是一种误解。在待遇等待期内，发生的医疗费用是不予报销的。”该负责人说。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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