洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳文旅“实力宠游客”再升级 游客深度体验洛城魅力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.16 08:44

　　14日，“洛阳开始给游客送钻石了”登上抖音热榜，洛阳文旅“实力宠游客”频频出圈。连日来，我市一系列花式“宠客”举措让游客既沉浸式体验了洛阳文化旅游的魅力，又获得了宾至如归的舒心感受。

　　洛阳文旅为“宠客”送钻石

　　“‘洛阳亲友如相问’，下句是什么？”“历史上有哪些朝代在洛阳建都？”“请说出5个和洛阳有关的历史人物。”……昨日上午，在龙门石窟景区，身着汉服的主持人现场提问，一名名游客陆续接受挑战。

　　当日，“公主回城钻石相送”活动先后在龙门石窟、隋唐洛阳城应天门遗址博物馆举行，主持人在现场与多名游客互动，参与活动的不少游客在答对问题后，现场免费获得一颗钻石。

　　“洛阳是一座历史悠久的城市，以历史文化知识问答的方式与游客互动，还给游客送钻石，让我非常惊喜。”来自四川的游客胡女士对本次活动赞叹不已，“这样的方式不仅宣传了洛阳深厚的历史文化，也让我们感受到洛阳‘宠客’的诚意。”

　　连日来，随着哈尔滨火爆出圈，各地文旅关注度持续上升，洛阳文旅强化创新创意，从14日起在洛阳龙门站开展“公主回城，钻石相送”活动，迅速引发网友关注和热议，甚至有游客在收到钻石后现场求婚。

　　活动组织方介绍，洛阳历史文化厚重，以这样的形式与游客互动，能带给游客更丰富的沉浸体验，也能让更多人通过答题更加深入地了解洛阳、推介洛阳。而送钻石的目的很简单，就是为了“宠客”。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    健康快讯：“国考”揭榜！北京中医药大学东直门医院洛阳医院晋升A级
    健康快讯：“国考”揭榜！北京中医药大学...
    健康快讯：“国考”揭榜！北京中医药大学东直门医院洛阳医院晋升A级
        近日，国家卫健委公立医院绩效考核平台公布2022年三级公立中医医院绩效考核结果。
  • ·健康快讯：河科大二附院获批河南省工程技术研究中心
  • ·孩子流感退烧后出现哪些症状需警惕心肌炎？
  • ·冬季皮肤干痒、皮屑多，怎么办？
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 自建房买卖手续怎么办理？最新回复：...
  • 2024年春节期间，洛阳对烟花爆竹燃放...
  • 洛阳迎来2024年首场降雪【组图】
  • 刚刚，洛阳市气象台发布暴雪蓝色预警
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 徐衣显到河南科技大学讲授思政课并寄...
  • 洛阳上市后备企业增至135家
  • 一针一线皆绚烂！80后洛阳“绣娘”传...
  • 提醒！洛阳部分公交线路临时调整
  • 洛阳市直高中改造提升项目最新进展
    		•
    百姓呼声
    洛阳居民医保普通门诊统筹有无起付标准
    洛阳三高强硬摊派家长购买宿舍床品？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    龙门随拍

    雪趣

    老照片

    黄鼠狼
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605