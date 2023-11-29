洛阳文旅“实力宠游客”再升级 游客深度体验洛城魅力

14日，“洛阳开始给游客送钻石了”登上抖音热榜，洛阳文旅“实力宠游客”频频出圈。连日来，我市一系列花式“宠客”举措让游客既沉浸式体验了洛阳文化旅游的魅力，又获得了宾至如归的舒心感受。

14日，“洛阳开始给游客送钻石了”登上抖音热榜，洛阳文旅“实力宠游客”频频出圈。连日来，我市一系列花式“宠客”举措让游客既沉浸式体验了洛阳文化旅游的魅力，又获得了宾至如归的舒心感受。

洛阳文旅为“宠客”送钻石

“‘洛阳亲友如相问’，下句是什么？”“历史上有哪些朝代在洛阳建都？”“请说出5个和洛阳有关的历史人物。”……昨日上午，在龙门石窟景区，身着汉服的主持人现场提问，一名名游客陆续接受挑战。

当日，“公主回城钻石相送”活动先后在龙门石窟、隋唐洛阳城应天门遗址博物馆举行，主持人在现场与多名游客互动，参与活动的不少游客在答对问题后，现场免费获得一颗钻石。

“洛阳是一座历史悠久的城市，以历史文化知识问答的方式与游客互动，还给游客送钻石，让我非常惊喜。”来自四川的游客胡女士对本次活动赞叹不已，“这样的方式不仅宣传了洛阳深厚的历史文化，也让我们感受到洛阳‘宠客’的诚意。”

连日来，随着哈尔滨火爆出圈，各地文旅关注度持续上升，洛阳文旅强化创新创意，从14日起在洛阳龙门站开展“公主回城，钻石相送”活动，迅速引发网友关注和热议，甚至有游客在收到钻石后现场求婚。

活动组织方介绍，洛阳历史文化厚重，以这样的形式与游客互动，能带给游客更丰富的沉浸体验，也能让更多人通过答题更加深入地了解洛阳、推介洛阳。而送钻石的目的很简单，就是为了“宠客”。