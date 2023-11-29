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注册资本金须达到3000万才能安装充电桩？物业办：没有类似限制
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 民呼我应  来源: 洛阳网 2024.01.12 08:44

　　近日，有市民在洛阳网“百姓呼声”平台反映，自己购买新能源汽车近两个月，至今未能装上充电桩。他表示，自己提交安装充电桩资料时，物业公司要求充电桩安装企业注册资本金须达到3000万元。

　　日前，记者走访发现，该情况属实。

　　市民 提车近两个月，迟迟装不上充电桩

　　2023年11月，家住西工区九洲城锦园小区的牛先生买了一辆比亚迪新能源轿车，准备在自家的停车位上安装充电桩。提车当月，他就对照小区物业公司提供的清单，提交了一套资料。

　　牛先生说，他几次按照小区物业公司的要求补充材料，但最后物业公司工作人员又提出一个附加条件：安装充电桩的企业注册资本金须达到3000万元，才可进场施工。

　　“作为车主，我肯定优先选择汽车厂家推荐的充电桩安装企业。”牛先生说，他咨询汽车厂家推荐的充电桩安装企业资质得知，其注册资本金为1800万元，比物业要求的3000万元差了不少。

　　“关于充电桩安装企业的注册资本金，我在网上并没有查到相关标准和政策。我认为，物业公司作为服务单位，只需要验证其有资质就行了。”牛先生告诉记者，提车后近两个月，他多次找小区物业公司沟通，但对方的要求始终没变，他因此迟迟没能装上充电桩。

　　小区物业 安装充电桩的企业注册资本金须达3000万元

　　8日，记者以业主身份来到九洲城锦园小区盈富物业公司办公室。当得知记者想装充电桩时，物业公司工作人员拿出一份“个人汽车充电桩申报安装流程”清单，让记者提供相关资料。

　　记者看到，清单注明要提供施工方资质和产品保险(500万元以上)资料，但并未提及注册资本金。记者进一步咨询，物业公司工作人员表示，施工方的注册资本金须达到3000万元方可进场。

　　物业公司工作人员表示，前些年，开发商建设小区时未规划新能源汽车的充电车位。考虑到新能源汽车的充电安全问题，物业公司不仅要求查看施工方的资质，还要看其实力，即查验所谓的注册资本金。

　　“如果因为充电发生险情，后期牵涉赔偿，注册资本金高的企业赔偿更有保障。”物业公司工作人员说，3000万元并不算高，他们是根据情况选定了一个中等偏下注册资本金的标准。他们还说，如果记者联系的企业“不达标”，推荐联系在小区装过充电桩的企业，并提供了一个安装人员的手机号码。

　　按照物业公司提供的电话，记者拨通后说明了安装意愿，对方表示公司资质齐全，已在该小区安装多个充电桩，且公司注册资本金为3000万元。

　　记者注意到，关于盈富物业公司“装充电桩设置3000万元门槛”的投诉，在“百姓呼声”等平台并非个例。对此，西工区唐宫路街道办事处曾回复：“经核查，办事处与盈富物业公司联系，该负责人表示为了安全，其注册资本金必须达到3000万元，方可在地下车库安装汽车充电桩。”

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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