尚书全：“抱抱”服务，“抱”出温暖“抱”出情

涧西区长安路一社区(以下简称长一社区)的老人占社区居民总数的近四成。在这个社区里，若有人问老人们遇到麻烦时，除了家人他们还会想起谁，不少老人都会提到一个相同的名字——尚书全。

只要老人有需要，尚书全就全力提供“抱抱”服务

涧西区长安路一社区(以下简称长一社区)的老人占社区居民总数的近四成。在这个社区里，若有人问老人们遇到麻烦时，除了家人他们还会想起谁，不少老人都会提到一个相同的名字——尚书全。

尚书全今年53岁，常年坚持锻炼，体魄强健，很有力气。平日里，哪家腿脚不便的老人想从床上移到卫生间洗个澡，或想下楼晒个太阳，经常会先给尚书全打电话。

照顾卧床母亲6年，他更能体会照顾老人的难

尚书全是长一社区八号街坊的老住户，“很多街坊我都认识，住久了我舍不得搬走”。

在街坊们的眼中，尚书全是出了名的孝子。2016年，尚书全的母亲因脑梗瘫痪在床，生活不能自理，在6年时间里，他几乎把所有精力都放在了照顾母亲身上，每日守在母亲床前，照顾母亲的生活起居。

那时，为了让母亲不生褥疮，保持心情愉悦，只要天气好，尚书全就会抱母亲下楼，推着轮椅带她吹吹风、晒晒太阳，“老房子没有电梯，可生病的老人总窝在房间里咋能行，还是得出去转转”。就这样，日复一日、年复一年，小区里很多人都曾看到过一个男子推着老人走在春夏秋冬里的画面，直到2022年年底，尚书全的母亲去世。

因为经历过照顾患病老人的苦和难，所以更能体会相似境况下他人的困顿与无助，尚书全说，他年轻时做过体力活儿，后又从事装修行业，再加上常年坚持锻炼，因此力气比一般人大不少，在母亲去世前，他就经常接到邻居的“抱抱”求助电话，抱下楼、抱上床、抱至洗手间……对于这样的请求，他几乎有求必应。

社区中越来越多老人享受到他提供的“抱抱”服务

“之前我接到一个邻居的电话，说她的老伴儿滑倒在厕所，她一个人拉不起来。”尚书全说，这对老夫妻的子女在外地，滑倒的老人身材高大，体重超过90公斤，“她在电话里都急哭了，我连忙就赶了过去”。

赶到老人家后，尚书全看到老人躺在卫生间的地上不能动弹，在确认老人没有伤到筋骨只是由于体重过重难以起身后，他走到老人的后面俯身抱住了老人。“那是我抱得最吃力的一次。”他说，因为害怕在抱起老人的过程中出现闪失对老人造成二次伤害，所以他在发力时尽量将老人的重量全部压在了自己的腰部，最后费了很大的劲儿才把老人抱到床上。虽然事后尚书全腰疼了好一段时间，当时身上还沾上了老人的排泄物，但他仍然特别高兴，“能实实在在地帮到他们，咱就没白出力气！”

从这次以后，尚书全的“抱抱”服务在社区中被越来越多的人知晓，给他打电话的邻居也越来越多。

有一次夜里，刚睡下的尚书全突然接到了另一个邻居的电话，对方在电话中焦急万分地说，自己90多岁的老父亲突然患病需要去看急诊，希望尚书全能帮个忙，和他一起将父亲抱下楼送往医院。“中，我这就去！”尚书全二话不说，披上衣服就往邻居家赶，协助老人的子女将老人及时送医。

对尚书全来说，这样的故事这些年还有很多……

成为社区志愿者，“抱抱”服务仍在继续

尚书全说，这些年来，随着年龄增长，他感到自己的体力也在明显下降，如今，他在更加努力地锻炼身体，为的就是能给社区老人多提供“抱抱”服务，让更多如他母亲当年一样行动不便的老人多一些下楼的喜悦，也让更多遇到特殊情况的老人及其家人少一些无助与无奈。

尚书全的“抱抱”服务仍在继续，目前，他的电话号码不仅被存在越来越多邻居的电话簿中，还贴在了长一社区新时代文明实践站的墙上。

“能成为社区志愿者，对我来说也是一种鼓励、一种责任。”尚书全说，为人子、为人夫，他能够体会家有老人、病人的心情，接下来，除了“抱抱”服务，他还希望能够参与更多社区志愿活动。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 文/图）