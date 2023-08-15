洛阳成功举办首届青年文旅人才集市 368个岗位吸引求职者超过3000人次

景区运营、平台主播、企业宣传……13日，洛阳市在泉舜广场举办首届青年文旅人才集市交流活动，参会单位释放众多文旅岗位信息，吸引大量青年求职者围观。

景区运营、平台主播、企业宣传……13日，洛阳市在泉舜广场举办首届青年文旅人才集市交流活动，参会单位释放众多文旅岗位信息，吸引大量青年求职者围观。

首届青年文旅人才集市交流活动，是第六届中国·河南招才引智创新发展大会洛阳专场系列活动的重要一项，主题是“‘文’聚英才·‘旅’创未来”，主要面向高校毕业生等青年群体开展。

招聘现场，每个用人单位都可获得独立的“摊位”进行企业展示和岗位推介，求职者可以像逛集市一样轻松找工作。据市人力资源和公共就业服务中心介绍，本次招聘场地共规划四个区域，分别是招聘区、重点产业紧缺实用人才揭榜区、人才一站式服务区、文创文旅展示区。其中，招聘区按产业划分又分设新文旅区和重点风口产业集聚区。

此次首届青年文旅人才集市现场共有企业共98家，其中新文旅产业51家，在青年文旅的主题下，围绕五大产业集聚，分别邀约了重点单位参会，涵盖了先进装备制造产业8家、电子信息产业16家、新型材料产业7家、现代医药产业5家、第三服务产业11家。此次招聘共提供就业岗位368个，需求人数1516人，吸引求职者超过3000人次，初步达成就业意向438人。

记者注意到，在人才集市文创文旅展示区，各企业分别带来精美的牡丹瓷、编织、面塑、剪纸、文物盲盒等文创产品和城市礼物。其中，洛阳市孟津区麻屯镇文旅服务中心还展出台式汉服、剪纸汉服等创意产品。“洛阳汉服热度不减，我们延伸思路生产周边伴手礼，这样一来，游客可以把‘洛阳汉服’带回家了。”该文旅服务中心负责人韩林芳说。

为方便高校毕业生参加，洛阳市人社、教育部门提前向高校相关专业的学生进行岗位推介，并安排专车到不同的高校开展接送服务，做好就业服务工作的“最后一公里”。

“洛阳首届青年文旅人才集市，给高校毕业生提供更多的就业、创业机会，提供更多留在洛阳、爱上洛阳的机会，这样让青年人喜闻乐见的招聘，特别受学生们欢迎。”当天，带学生参加人才集市的洛阳某高校辅导员王一如说。

青年因城市而聚，城市因青年而兴。下一步，洛阳市在全力营造适宜青年人才就业环境的同时，还将持续组团去郑州、上海、西安、武汉、贵阳、兰州等城市高校招引大学生，用人单位可关注微信公众号“洛阳人才”发布的最新活动信息。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李帆 李乐华 文/图）