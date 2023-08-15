洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳成功举办首届青年文旅人才集市 368个岗位吸引求职者超过3000人次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.13 19:45

　　景区运营、平台主播、企业宣传……13日，洛阳市在泉舜广场举办首届青年文旅人才集市交流活动，参会单位释放众多文旅岗位信息，吸引大量青年求职者围观。

　　首届青年文旅人才集市交流活动，是第六届中国·河南招才引智创新发展大会洛阳专场系列活动的重要一项，主题是“‘文’聚英才·‘旅’创未来”，主要面向高校毕业生等青年群体开展。

　　招聘现场，每个用人单位都可获得独立的“摊位”进行企业展示和岗位推介，求职者可以像逛集市一样轻松找工作。据市人力资源和公共就业服务中心介绍，本次招聘场地共规划四个区域，分别是招聘区、重点产业紧缺实用人才揭榜区、人才一站式服务区、文创文旅展示区。其中，招聘区按产业划分又分设新文旅区和重点风口产业集聚区。

　　此次首届青年文旅人才集市现场共有企业共98家，其中新文旅产业51家，在青年文旅的主题下，围绕五大产业集聚，分别邀约了重点单位参会，涵盖了先进装备制造产业8家、电子信息产业16家、新型材料产业7家、现代医药产业5家、第三服务产业11家。此次招聘共提供就业岗位368个，需求人数1516人，吸引求职者超过3000人次，初步达成就业意向438人。

　　记者注意到，在人才集市文创文旅展示区，各企业分别带来精美的牡丹瓷、编织、面塑、剪纸、文物盲盒等文创产品和城市礼物。其中，洛阳市孟津区麻屯镇文旅服务中心还展出台式汉服、剪纸汉服等创意产品。“洛阳汉服热度不减，我们延伸思路生产周边伴手礼，这样一来，游客可以把‘洛阳汉服’带回家了。”该文旅服务中心负责人韩林芳说。

　　为方便高校毕业生参加，洛阳市人社、教育部门提前向高校相关专业的学生进行岗位推介，并安排专车到不同的高校开展接送服务，做好就业服务工作的“最后一公里”。

　　“洛阳首届青年文旅人才集市，给高校毕业生提供更多的就业、创业机会，提供更多留在洛阳、爱上洛阳的机会，这样让青年人喜闻乐见的招聘，特别受学生们欢迎。”当天，带学生参加人才集市的洛阳某高校辅导员王一如说。

　　青年因城市而聚，城市因青年而兴。下一步，洛阳市在全力营造适宜青年人才就业环境的同时，还将持续组团去郑州、上海、西安、武汉、贵阳、兰州等城市高校招引大学生，用人单位可关注微信公众号“洛阳人才”发布的最新活动信息。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李帆 李乐华 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    用大油炒菜到底健康吗
    用大油炒菜到底健康吗
    用大油炒菜到底健康吗
        最近，话题#用大油炒菜不健康#登上微博热搜榜，有人说大油胆固醇高，容易引发高血压和心血管疾病；有人说用...
  • ·阴雨连绵时别让心情“着凉”
  • ·长假里血糖波动惹祸，这些教训要吸取
  • ·双臂血压相差大 当心血液被“盗取”
    		•
    洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
        桂花香里品秋韵，绚丽景色入目来。寒露过后，洛城各处秋意盎然。
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    		•  
    新闻排行
  • 快讯！洛阳市人才集团揭牌成立
  • 10月15日起，三川大道部分路段将围挡施工
  • 洛阳出台新政策 加强历史文化名城和文...
  • 注意！洛阳中心城区部分公交线路和站...
  • 洛阳市人才集团推介会暨战略合作伙伴...
  • “材能汇聚 协同创新”校企成果转化对...
  • 成立一年多，龙门实验室立项10余个重...
  • @洛阳人才，快来领取“河洛英才卡”！
  • 特别“圆梦行动”！洛阳志愿者为脑瘫...
  • 祝贺！洛阳市一大批少先队员获全国、...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    华灯初上时

    洛河景象

    金桂飘香

    秋天里的栾树
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605