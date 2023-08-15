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“红男绿女”都是谁
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 民俗史话  来源: 洛阳网 2023.10.09 08:39

　　中秋国庆假期，满大街红男绿女穿梭来往，拍照留念，爱侣们甚至穿着汉服举办婚礼，洛城显得既开放包容、时尚青春，又典雅厚重、韵味悠远。

　　为啥说是“红”男“绿”女，而不是“绿”男“红”女呢？这是有渊源的。

　　中国乃礼仪之邦。周公在洛阳制礼作乐，从衣食住行等方面规范了国人的礼仪秩序，服饰礼仪是其中重要一环。从天子到平民，人们的服饰颜色、款式皆要合乎礼法，遵守规矩。

　　在古代，服装的颜色是分等级的。魏文帝曹丕在洛阳执政时，推行九品中正制，以紫、绯(红)、绿三色为九品之别，基本确立了以颜色区分官服等级的品色衣制度。

　　另有一说，品色衣制度起始于北周，正式形成于唐代，后世沿用时略作调整。

　　以唐代为例，官分九品，三品以上官员穿紫色官服，四品穿深红色，五品穿浅红色，六品穿深绿色，七品穿浅绿色，八品着深青色，九品着浅青色。看一眼官服的颜色就能辨别官员的身份高低：穿红着紫的是大官，穿青着绿的是小官。白居易被贬时自云“江州司马青衫湿”，可见他当时只是个芝麻官。

　　人们羡慕那些穿红着紫的达官贵人，便把红色视为发达的标志，梦想着有朝一日大红大紫，大富大贵。

　　在这种观念的影响下，红男绿女渐成固定搭配：男子的礼服裤子以红色为贵，代表身份和地位；女子则以青衣、黛眉为美。

　　唐代崇尚华丽富贵，当时流行的婚服颜色便是男穿绛红，女穿青绿。

　　封建社会男尊女卑，女子要相夫教子，辅佐男子建功立业，就像绿叶衬托红花，处处以夫君为重。在古人看来，红男绿女象征阴阳协调，乃天作之合。

　　现代人崇尚自由、个性，穿什么不必墨守陈规。“红男绿女”特指穿着各种漂亮服装的青年男女。穿什么颜色不要紧，有没有一颗积极上进的心才关紧。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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