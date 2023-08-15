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捉襟见肘不丢脸 割袍断义令人叹（典故里的霓裳洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源: 洛阳网 2023.10.09 08:34

　　旅行可观人情百态。中秋国庆假期，有人香车宝马，锦衣玉食；有人赶车打卡，颠倒衣裳；有人话不投机，翻脸分手，恨不得割袍断义；有人情意相投，与子同袍，巴不得生生世世不分离。

　　锦衣玉食，颠倒衣裳……与服饰相关的成语、典故，隐含着中国人的文化密码。

　　对于重尊严、讲礼仪的国人来说，人靠衣裳马靠鞍，“衣食住行”衣为先。关于衣裳的那些事儿，三天三夜也说不完。

　　衣裳衣裳，上衣下裳

　　古籍记载，上古时期的黄帝、尧、舜在中原“垂衣裳而天下治”，掀开了中国服饰文明的千年华章。

　　老洛阳人惯常称衣服为“衣裳”，上衣、裤子、裙子都可以叫衣裳。

　　古代的衣裳则定义分明，上身穿的叫“衣”，下身穿的叫“裳”。

　　衣裳制是华夏服饰礼仪的最高形式，汉服经典款式就是上衣下裳。在古代，上流社会的体面人物出席正式场合(比如祭祀或上朝)时通常都是这种打扮，久而久之，人们便以“衣裳”代称达官贵人或儒雅之士，甚至借指中国。

　　早期的衣裳，大都是丝麻面料的。

　　史载，自夏商周至唐宋，中原一带除了栽种粟、麦、稻等粮食作物之外，还栽种桑、大麻、苎麻等纺织作物，真丝和亚麻是做衣裳的常用面料。

　　晚年定居洛阳的唐代诗人白居易曾在《重赋》一诗中提到：“厚地植桑麻，所要济生民。生民理布帛，所求活一身。”老白说的可是大实话。

　　裂裳裹足，勇于担当

　　古代的洛阳人，秋冬季节常在衣裳里面套一件长袍御寒。

　　东周王城洛阳的贵族穿的是高档茧袍，丝绸面儿，新丝绵内里，舒适保暖。

　　平民穿麻布长袍，俗称布衣。未做官的知识分子往往谦称“布衣”，诸葛亮自称“臣本布衣”，很是谦虚。

　　穷人只能用粗麻、碎葛甚至兽毛胡乱拼凑一件简陋的袍子——古称“褐衣”，将就着穿。

　　有人以贫穷为耻，有人安贫乐道。《论语》有云：“士志于道，而耻恶衣恶食者，未足与议也。”有志之士若是过分讲究吃穿，那就不算真的上道。

　　孔子曾入周问礼，到东周王城洛阳参观、进修。孔门弟子三千，其中有个叫曾子的家里很穷。《庄子》记载，曾子在卫国(今河南境内)居住时，十年没做过一件新衣裳，捉襟见肘，但他淡泊名利，拒不当官，吟经诵典，自觉舒坦。

　　东周时期诸侯争霸，战乱不休。《战国策》《吕氏春秋》等古籍记载，公输般(鲁班)设计制造了攻城器械云梯，帮助楚国攻打宋国。“反战斗士”墨子平时是不穿鞋的，这回却“裂裳裹足，日夜不休”，撕下衣裳裹住脚，急切地奔走了十天十夜，到楚国劝楚王停战。

　　真正的猛士，纵然衣衫褴褛，捉襟见肘，也要勇于担当，负起责任。

　　岂曰无衣，与子同袍

　　《诗经》里说，有的可怜人连破袍子都穿不起，天冷时冻得瑟瑟发抖，哀叹“无衣无褐，何以卒岁”。

　　穷人只能抱团取暖。并肩作战的兵士们，同生共死，肝胆相照，关系铁得可以穿同一件袍子，“岂曰无衣，与子同袍”，你没衣裳，那就穿我的！

　　有人宁愿挨饿受冻，也不肯向瞧不上的人借衣裳穿。

　　《世说新语》记载，汉末三国时期的管宁和华歆本是好友，后来闹掰了。绝交原因是两件在别人看来鸡毛蒜皮的小事：

　　两人在园中锄菜，挖出一块金子，管宁视若无睹，华歆慌忙捡起，怕好友笑话自己拜金才不情愿地丢掉。两人同席读书，门外有高官的车队经过，管宁充耳不闻，华歆却丢下书跑出去看热闹。

　　管宁认为，细节反映价值观，他和华歆三观不合，于是割断席子，分开座位，与华歆绝交，是为“管宁割席”。后世据此典故引申出了成语“割袍断义”，形容恩断义绝，不再来往。

　　道不同不相为谋，自古如此。

　　结伴旅行是感情的试金石，若是找不到“与子同袍”的好旅伴，不如独行，以免日后“割袍断义”，令人叹息。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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