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“夏日体验卡”到期 洛阳气温将上演“满30减10”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.18 08:19

　　刚刚过去的双休日，沐浴在阳光下，中午前后依旧是初夏般的体验。本周，最高气温将上演“满30减10”的戏码，持续的阴雨和冷空气接踵而至，您的秋装要备上了。

　　省气象服务中心提醒，未来一周，南有副热带高压，北有冷空气，在冷暖气流“交锋”之际，河南多地将开启“连阴雨模式”，即将体验“一场秋雨一场凉”！今日至21日，“大风+降雨+降温”悉数登场，预计自21日起，全省大部分地区最高气温将不超过25℃，最低气温仅有15℃左右。

　　市气象台根据最新气象资料分析，受高空低槽及地面冷空气扩散的共同影响，我市未来一周多阴雨天气，气温逐渐下降。

　　最近几天天气预报

　　今日：阴天有小到中阵雨、雷阵雨，偏北风2级到3级，气温21℃到32℃。

　　明日：阴天有小到中阵雨，局地大雨并伴有短时强降雨、短时大风等强对流天气，偏北风4级左右，气温20℃到26℃。

　　20日(周三)：阴天到多云，气温18℃到24℃。

　　21日(周四)：阴天有阵雨，气温16℃到26℃。

　　22日(周五)：阴天有中雨，偏东风3级到4级，气温16℃到23℃。

　　23日(周六)：阴天有小到中雨，气温18℃到23℃。

　　24日(周日)：阴天有小到中雨，气温19℃到21℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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