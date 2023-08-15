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定了！洛阳大河荟9月30日开业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.15 14:19

　　好消息，洛阳新晋沉浸式文商旅地标，备受期待的大河荟园区有最新进展，据悉，目前项目整体建设已进入收尾阶段，将于9月30日重磅开业。作为洛阳首个生活度假一站式艺术空间，届时，将有多项活动免费等您参与，一起开启“城市更新”的流量新模式。

　　据悉，洛阳大河荟项目由洛阳城投集团打造，以“沉浸式+”“青年社交+”为特色，集数字光影演艺、“博物馆+”商业隋唐文化主题设计师酒店和剧本娱乐四大业态于一体为洛阳市首个沉浸式都市文商旅综合体。在日前河南省文化和旅游厅公示的第一批河南省旅游科技示范园区试点单位中，洛阳大河荟榜上有名。

　　作为大河荟的核心业态之一、中国首部数字行浸演艺——《寻迹洛神赋》，已于今年5月正式对外演出，广受各界好评，本次开业，大河荟又一重要业态将重磅亮相，即“博物馆+”商业业态——“河洛里”，届时不仅将有长申精品超市等品牌入驻，更有天街市集与非遗传承人共同为洛阳市民再造一处商业地标，现场云集洛阳小街锅贴、元味牛肚王、顾县肉合、洛阳不翻汤、牡丹鲜花饼、濮阳壮馍、开封灌汤包等多地非遗美食，市民和游客可在这里徜徉星河夜市，流连河洛里巷，追寻古都记忆，感受烟火洛阳。

　　项目相关负责人介绍，为了欢迎市民和游客，开业期间园区将推出商业新店商品促销、商场购物满赠活动、大河荟注册会员享专属会员权益等超多福利，并有精彩演艺表演与活动轮番上演。 

　　1、城市入夜礼《河洛掌灯》光影秀

　　作为《寻迹洛神赋》的篇章之一，《河洛掌灯》将于9月份与市民正式见面，每晚7时许，在大河荟中心广场，将上演以河洛文化、中国二十四节气文化为主题的城市户外光影秀。通过全息投影、数字灯光等前沿技术，结合中国礼仪文化与艺术表现方式，免费向游客开放。

　　2、行进式国潮演艺大赏

　　开业期间，在大河荟内将上演行进式国潮演艺活动，整体表演以“水”为媒，环绕沉浸在整个大河荟项目中：身着唐朝服饰的卖货郎、跳着柘枝舞的女子、洗手祈福的新郎新娘、相互神侃的李白杜甫、突然化型的乳钉纹铜爵……国潮街舞、豫剧、摇滚和说唱，各种神奇、新潮、趣味的艺术演艺表演，游客可以通过交互体验的方式，沉浸式感受国潮魅力。

　　3、青年态度艺术

　　“嵇康”躺平、“杜甫”挑着担子随意穿梭，而你从巨大的方形盒子里不断抽取毛线……洛阳首个青年态度艺术大展，将聚焦古老而年轻的洛阳，届时将有十三个主题房间，对应十三朝和十三种人生态度，利用艺术展示和行为艺术的方式，结合道具和布景，在这里游客与NPC共同沉浸体验，探索思考“生活即旅行，旅行即生活”的品牌理念，游客也成为艺术展示的一部分，与艺术家共同成为完整的艺术展示形式。

　　4、洛阳有好“市”——美好生活精品市集

　　9月30日起，大河荟将举办美好生活精品市集——“洛阳有好市”，提前向全城招募“市集搭子”！免费为洛阳最潮的“摊主”搭建平台，只要你想经营：非遗文创、潮玩设计、独立品牌、文艺手作、甄选美食、生活美学等品类，即可报名参与，大河荟等您来“赶集”。

　　9月30日，让我们一起相约洛阳大河荟！
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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