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洛阳新生入学要做“结核菌素试验”？相关部门回应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2023.09.14 10:58

　　“学校通知要为学生做结核菌素试验，这试验用途是什么？对孩子身体有影响吗？”近日，不少洛阳市民拨打洛阳晚报新闻热线66778866，求助记者跑腿栏目帮忙，希望弄清楚孩子们做的“结核菌素试验”是啥。

　　家长：新生要做的“结核菌素试验”是啥内容

　　市民李先生家住涧西区，今年他的孩子刚考上洛阳市第九中学。“开学没几天，老师在家长微信群里通知学校为新生做结核菌素试验。”李先生说，他是头一次听说为学生做这种试验，因为不清楚具体内容，所以就在家长群内询问试验目的，“有疑问的不只我自己。”

　　13日，记者致电洛阳市第九中学求证。该校有关负责人说，按照《中国学校结核病防控指南(2020年版)》《中小学生健康体检管理办法(2021年版)》要求，结核病检查项目是新生入学体检和教职员工常规体检的必查项目。

　　“做结核菌素试验就是肺结核筛查最简单、常用的办法之一，已被列为新生入学的必需条件，各地学校机构都在按规执行。”该负责人说，根据有关要求，该校连续多年联合医疗机构为入学新生开展肺结核筛查。今年，该校对447名新生的筛查中，共发现10名学生的筛查结果呈强阳性，可能存在结核感染或患肺结核风险，需要进一步到医疗机构复核检查。

　　释疑：只是简单皮试，系诊断结核病辅助方法之一

　　为进一步了解结核菌素试验内容，记者向疾控部门进一步求证。市疾控中心结核病预防控制专家徐雅斐说，认识结核菌素试验前，大家可以先了解一下结核病。这种疾病是由结核分枝杆菌感染引起的一种慢性传染病，传播途径以飞沫传播为主，同样也属于呼吸道疾病。学校作为人群聚集场所，一旦出现肺结核患者，很容易在校园传播蔓延。对入学新生开展结核病检查，目的是为尽早发现患者，及早采取相应的措施。

　　数据显示，近年来，我国传染病网络监测报告系统每年报告肺结核患者数居甲、乙类传染病第二位。其中，学生新发肺结核患者数占全国人口新发肺结核患者数的4%—6%。因此，按照有关规定，洛阳市各类学校(含中等职业学校)的新生在开学前(最晚在开学后1个月内)，需在学校统一组织下参加新生结核病筛查。该项工作，具体由具有健康体检资质的机构(含结核病定点医疗机构)进入学校开展。

　　“结核菌素试验，又称PPD(结核菌素纯蛋白衍生物的简称)皮肤试验，是诊断结核病的辅助方法之一。不少家长听到‘试验’二字后可能会有顾虑，其实这只是一个简单的皮试。”徐雅斐说，这种皮试主要使用0.1ml试剂，于左前臂掌内侧前1/3无瘢痕处进针，试验后48—72小时观察和记录结果。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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