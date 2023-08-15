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少康和他的王牌间谍

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2023.09.14 08:45

　　编者按

　　国际局势风云变幻，大国博弈“谍影重重”。以欧美间谍特工为主角的《碟中谍》《007》等谍战片经久不衰，票房长红。

　　中华五千年，朝代更迭，群雄逐鹿，刀光剑影之间，精彩谍战轮番上演，对于谍战，古人有丰富的经验。今起略说一二，敬请关注。

　　安邦定国需要大智谋大格局高手段。兵不厌诈，非常时期难免上演谍战。

　　洛阳乃十三朝古都，朝代更迭之间，间谍战的戏码时常上演。早在数千年前的夏代，就有人发动间谍战，向敌方派出间谍，最终实现了复国大计。

　　此人是谁？夏朝国君少康，中国历史上第一个使用谍战的君主。相比政治上的成就，他在酿酒方面的成就似乎更大——少康又名杜康，是传说中的“酿酒始祖”。洛阳杜康酒名满天下，杜康的大名妇孺皆知。

　　螳螂捕蝉　黄雀在后

　　权力的游戏残酷多变，王朝统治或是在统一中走向分裂，或是在分裂中趋于统一。

　　少康是遗腹子。他母亲怀着他逃亡时，夏王朝已经四分五裂，分崩离析。

　　据《史记》《左传》《竹书纪年》等古籍记载，少康姓姒，是夏朝建立者大禹的后代。

　　夏是在部落联盟基础上建立的王朝，觊觎王位的部落首领很多。

　　打江山易，守江山难。夏朝第三任君主太康沉溺享乐，经常外出狩猎，数月不回都城，国政乱成一锅粥，百姓怨声载道。

　　有穷氏首领后羿趁太康外出发动兵变，攻占夏都，史称“太康失国”。太康去世后，后羿碍于舆论压力，假意支持太康的弟弟仲康上位。

　　仲康是个傀儡君主，被后羿操控，活得不舒坦，郁郁而终，死在了洛水附近。王位传给了他的儿子相。

　　相自知难与后羿对抗，为了活命逃出都城，投奔支持夏朝的两大部族斟鄩氏和斟灌氏——这时，斟鄩氏部族为避宫廷动乱，已从伊洛平原迁居豫东。

　　后羿终于坐上王位，当上了“大老板”。失去奋斗目标的后羿日渐懈怠，骄奢淫逸，纵情享乐，一如当年的太康。

　　于是，太康曾遭遇的祸事也落到了后羿的头上。后羿的心腹寒浞(音同卓)与其爱妾私通，暗中布局，杀了后羿，篡位称王。

　　寒浞心狠手辣。为永绝后患，他派兵攻打斟鄩氏和斟灌氏，还指挥儿子浇弑杀了流亡国君相。

　　相的妻子当时已怀有身孕。在部属的掩护下，她潜逃回了娘家有仍氏部族的地盘，生下了儿子少康。

　　落难少主　发奋图强

　　洛阳偃师二里头遗址是夏都斟鄩故地，古称“夏邑”。要讲少康的故事，绕不开“斟鄩”二字。史载，“太康居斟鄩，羿亦居之，桀又居之”“少康自纶归于夏邑”。

　　少康聪慧早熟，志向远大。他发奋图强，立志要为父报仇雪耻，兴复夏朝。

　　他在有仍氏部族当牧正(掌管畜牧)时，不停思考、学习带兵作战之事，常把饭食随手挂在树上忘了吃。后来他偶然发现，经过自然发酵的剩饭汁水甘美，歪打正着发明了酒，成了酿酒业的祖师爷。

　　浇听说夏朝的血脉还没断，便来追杀少康。少康逃到了有虞氏部落(今河南商丘一带)，“应聘”当庖正，为有虞氏首领料理饮食。

　　有虞氏首领见少康聪慧沉稳，颇有才干，觉得他是个“潜力股”，便将自己的两个女儿嫁给少康，还送上了一份丰厚的嫁妆：封地一块，兵士五百。

　　间谍立功　少康复国

　　少康有了自己的根据地和军队，信心大增，开始招兵买马，谋划复国。他笼络夏朝旧臣伯靡等人，收复斟鄩氏、斟灌氏的残余部众，发展武装力量。

　　与此同时，少康“使女艾谍浇”，派女艾潜入浇的地盘，刺探情报，鼓动民众反叛，挑拨浇与寒浞的父子关系。

　　女艾是一名出色的间谍。她获取的重要情报，为少康发动复国之战提供了战略依据。

　　在斟鄩氏等夏朝旧部的帮助下，少康率兵大杀四方，以弱胜强，以少胜多，除掉了寒浞父子，光复夏朝，重回夏都斟鄩。

　　复国后，少康吸取前人教训，勤于政事，爱民如子，获得了各部落的衷心拥戴。中原平定，夏朝再度兴盛，史称“少康中兴”。

　　曹魏的第四任君主——傀儡皇帝曹髦把少康当偶像，认为少康比汉高祖刘邦还厉害。他效仿偶像要夺权，可惜最终魂断洛城。

　　成功绝非偶然，少康能够复国，是因为他付出得足够多。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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