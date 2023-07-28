记者跑腿：办理业务被退办 在“交管12123”App上咋退费

近日，有市民拨打新闻热线66778866咨询，在“交管12123”App上办理业务时因不符合办理要求等原因导致业务被退办，但不知道如何退回已缴纳的费用。

近日，有市民拨打新闻热线66778866咨询，在“交管12123”App上办理业务时因不符合办理要求等原因导致业务被退办，但不知道如何退回已缴纳的费用。对此，记者联系了我市交警部门，民警进行了详细解答。

退费渠道

微信、支付宝

涉及退费的业务

驾驶证业务，包括期满换证、遗失补证、损毁换证、转入换证、考试费缴纳等；

机动车业务，包括补换领行驶证、申请新车临时号牌、补换领机动车号牌等；

违法处理，包括违法处理失败、重复缴纳罚款等。

退费情形和规则

●在“交管12123”App上申请的机动车业务、驾驶证业务因不符合办理要求被退办的，由系统原渠道自动退回。退办原因有在办业务不符合要求、体检不符合要求、驾驶证违法未处理等。

●在“交管12123”App线上违法处理并缴纳罚款时，因处理该违法后申请人驾驶证记满12分或其他因素导致未成功对账，违法处理失败的，由系统原渠道自动退回。

●窗口开具处罚决定书后通过“交管12123”App、支付宝或自建平台重复缴款的，支付宝或自建平台已对账成功，12123对账失败的，缴纳罚款由系统原渠道自动退回；12123已对账成功，支付宝或自建平台对账失败的，退费方式为线下退费。

退费流程

群众可在“交管12123”App上提交业务申请—公安交管部门公安网退办—系统自动退费。

注意事项

在“交管12123”App上申请机动车、驾驶证补换证退办业务线上退费，需在当日将17时前申请的业务及时退办，超期退办将无法自动线上退费。

在窗口办理的补换证业务，通过“交管12123”App、支付宝及自建平台缴费的，均不支持线上退费，仍需按要求线下退费。

无法线上自动退费的，由业务窗口联系群众提交相关材料，办理退费业务。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕)