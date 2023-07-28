洛阳市自然资源和规划局举办全国测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动

为进一步提升社会公众的国家版图意识，倡导规范使用标准地图，8月29日，洛阳市自然资源和规划局以“规范使用地图一点也不能错”为主题，在市规划展示馆举办“8.29”全国测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周主场活动。

为进一步提升社会公众的国家版图意识，倡导规范使用标准地图，8月29日，洛阳市自然资源和规划局以“规范使用地图一点也不能错”为主题，在市规划展示馆举办“8.29”全国测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周主场活动。

宣传活动现场，通过播放主题宣传片、布设宣传展厅、发放宣传资料、签署规范用图承诺书等形式，对以《中华人民共和国测绘法》为核心的测绘地理信息法律法规、国家版图知识和“河南一号”卫星等进行了集中宣传。

今年是《中华人民共和国测绘法》实施30周年，也是测绘法宣传日活动开展20周年。开展测绘法和国家版图意识宣传，既是加强爱国主义教育、强化国家版图意识、维护国家版图尊严和完整的需要，也是普及测绘法律法规、保障测绘地理信息安全的需要，对增强全社会维护国家安全、主权和利益的意识具有重要意义。（郭强 郭静阁）