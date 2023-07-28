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洛阳市不动产登记中心上门服务 让群众“足不出户”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.25 18:02

　　“连家门都不用出，我就办理好了房产过户，咱们中心的工作人员真是太贴心了！”提起日前刚刚办理结束的不动产登记业务，73岁的杨先生连连称赞。

　　原来，杨先生家住洛阳市西工区，如今年纪渐长，想把自己与妻子名下的房产过户给女儿。苦于自己因脑梗后遗症导致行动不便，无法到现场办理相关业务。洛阳市不动产登记中心的工作人员得知后，便立刻安排两名产权调查科工作人员，为杨先生提供上门服务。在核实委托人、受托人身份证、不动产证等证件齐全后，工作人员立刻按照流程为其办理相关业务。

　　走出窗口、走进群众家，已经成为洛阳市不动产登记中心工作的常态。

　　“现在我们每天几乎都有外出任务，经常在各个区之间跑。”洛阳市不动产登记中心产权调查科工作人员杨若擎刚刚结束一户居民委托，便立刻起身赶往下一个地点，“办理不动产业务的老年人偏多，而且大都行动不便，需要我们上门对接服务。”

　　近年来，为进一步提高服务质量，提升服务“温度”，洛阳市不动产登记中心坚持“八办”服务准则：上门办、延时办、专窗办、容缺办，优化服务质量，提升群众满意度；一窗办、延伸办、网上办、异地办，简化办理流程，提升服务质效。

　　洛阳市不动产登记中心有关负责人表示，下一步，将继续深化“八办”服务质量，确保群众不动产登记全业务、全过程“最多跑一次”，以真正人性化、多样化的服务，为群众办好暖心实事。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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