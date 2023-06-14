11日至12日，由省委宣传部组织的“行走河南·读懂中国”考古发现集中采访团来洛，来自人民日报、新华社、中央广播电视总台、光明日报、工人日报等10余家中央驻豫和省内新闻媒体的记者聚集洛阳，感受古都厚重的历史文化。

11日至12日，由省委宣传部组织的“行走河南·读懂中国”考古发现集中采访团来洛，来自人民日报、新华社、中央广播电视总台、光明日报、工人日报等10余家中央驻豫和省内新闻媒体的记者聚集洛阳，感受古都厚重的历史文化。

在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆、定鼎门遗址博物馆，面对千年前的门道、墩台等遗迹，采访团成员详细了解遗址考古成果，感受隋唐盛世。在应天门遗址博物馆，采访团成员登上四楼，一睹沉浸式实景剧《唐宫乐宴》的风采，对洛阳在坚持中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展方面所进行的积极探索及取得的成绩赞不绝口。

在二里头夏都遗址博物馆，采访团成员深入了解二里头遗址考古成果，领略赫赫夏都风采。二里头遗址在中华文明形成过程中具有无可替代的地位，其相关研究是“中华文明探源工程”的重点。采访团成员跟随专家，一起探寻我国最早的城市道路系统、最早的宫室建筑群和宫城、最早的青铜礼器群、最早的国家级祭祀场等重要历史遗存，感受3800多年前辉煌的王朝气象。

一路走来，大家纷纷表示，通过采访亲身感受到洛阳历史的悠久、文化的厚重，今后将用更多有深度、有品质的新闻报道，展示中华优秀传统文化的魅力，赓续文化基因，提升文化自信。

据悉，此次“行走河南·读懂中国”考古发现集中采访活动8月7日启动，采访团先后走进郑州、开封、安阳、洛阳、三门峡等城市，生动解读中华优秀传统文化和河南省内考古遗址的丰富内涵，全面展示河南深厚的历史文化。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 见习记者 李晓楠）