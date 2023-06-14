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亮相央视！这些农机领域先进成果均来自洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.07 11:14

　　6日上午，央视《朝闻天下》节目在“高质量发展调研行”专题报道中，分别以《补齐短板 打造现代农机装备产业集群》《补空白 农业智能化助力端好“中国饭碗”》为题，详细展示了助力端好“中国饭碗”的多项“洛阳创新”。

　　其中，《补齐短板 打造现代农机装备产业集群》重点介绍了中国一拖经过长期技术研发和市场推广，成功推出的一系列高端农机装备，包括为提升丘陵山区农作物耕种收综合机械化率而研发的丘陵山地拖拉机、采用先进智能控制技术的无人驾驶拖拉机、国内首台220马力履带拖拉机东方红CH2202等。

　　此外，节目还展示了中国一拖在推动全省打造现代农机装备产业集群上的突出贡献。目前该企业已与630多家供应商达成长期合作，其中省内供应商280多家，拉动相关产值达150亿元，成功带动一大批产业链上下游企业迈向中高端。

　　作为国内农机行业首家国家级制造业创新中心，国家农机装备创新中心目前已在农机装备核心元器件、核心零部件、农业机器人、农机大数据平台等多个领域取得阶段性成果。其研发的“河南农机云”、大型多功能联合收获机、粮损测试验证平台等产品，在《补空白 农业智能化助力端好“中国饭碗”》中成功亮相。

　　其中，“河南农机云”具备农户与机手双向作业需求信息发布、农时天气、加油优惠、农技培训等多种功能，目前已在省内5个地市进行项目试点，接入活跃农机16万台；大型多功能联合收获机突破了十多项国内外技术空白；粮损测试验证平台实现了粮损测试从物料收集、分类、再喂入、清选、分离、称重的全程机械化，填补了国内农机收获粮损测试机械行业空白。

　　农机装备是洛阳重点发展的十大产业集群之一。当前全市已形成以中国一拖、国家农机装备创新中心等企业为龙头，涵盖整机、基础材料、农机关键零部件等农机装备产业完整链条，拥有农机装备及相关零部件生产企业500多家。根据规划，到2025年，洛阳将推动农机装备产业规模达到600亿元。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 周双雪 姜文君）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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