后续报道：总有老人迷信特效药 专家告诫切勿自我诊疗

嵩县一老人经熟人推荐网购“特效药”，服用后非但症状不见好转，反而出现严重消化道出血，险些性命不保。事后，家人发现这些药均为“三无”产品，报警后牵出案值400余万元的假药大案。

嵩县一老人经熟人推荐网购“特效药”，服用后非但症状不见好转，反而出现严重消化道出血，险些性命不保。事后，家人发现这些药均为“三无”产品，报警后牵出案值400余万元的假药大案。(详见>>>《老人网购“特效药”牵出刑事大案》《“特效药”害人不浅，上下游全链条打击！》)记者在采访时发现，很多老人有自行购买药品服用的情况。专家提醒，缺少医生指导的用药方式存在较大风险，极易延误病情，致使身体出现不良反应，甚至危及生命。

七旬老人关节疼痛自行买“特效药” 服用后满脸长痘

“我们经常遇见未经医生指导、自行买药服药的患者，有人为此付出了生命的代价。”市中医院经典门诊医生吕洪波说，他接诊过一名七旬老人，长期关节疼痛。

吕洪波说，随着年龄增长，人体的新陈代谢速度变慢，身体各器官机能逐步退化，体内的钙质逐渐减少，容易出现骨质疏松、关节疼痛等病症，这是一个正常的生理过程。缓解关节疼痛需要对症进行系统治疗，患者也要保持良好的生活习惯。遗憾的是，这名老人在医院接受一段时间治疗后，表示要出院另寻他方。

吕洪波再次见到这名老人是在几个月后，老人明显变胖，还长了满脸痘。“一般来说，这种情况与患者服用过量激素类药物有关。据了解，这名老人出院后，经人推荐，自行购买并服用了一种治疗关节疼痛的“特效药”，疑似‘三无’药品。”吕洪波说。

两年后，吕洪波得知这名老人去世的消息。后经证实，老人生前服用的“特效药”确为“三无”产品，生产假药者已获刑。