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“特效药”害人不浅　上下游全链条打击
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.29 10:06

　　嵩县的徐大爷经熟人推荐网购“特效药”，不仅不治病，还差点要了命。嵩县警方立案调查，发现这些“特效药”是贵州一家名为妙方堂的公司生产的假药，并抓获了该公司负责人李某某。（>>>相关报道

　　掌握这些信息后，嵩县人民检察院提前介入，引导公安机关侦查、固定证据，并扩线追踪，进行全链条打击，最终摧毁了盘踞贵州、销售假药遍及全国各地的假药产业链。

　　检察机关提起公益诉讼，主张三倍惩罚性赔偿金

　　2022年1月4日，嵩县公安局以李某某、王某某等7人涉嫌生产、销售假药罪向嵩县人民检察院提请批捕。2022年1月11日，该院批准逮捕李某某、王某某等4人。

　　嵩县人民检察院副检察长王小磊告诉记者，因本案案情重大、复杂，检察机关办案团队提前与公安专案组进行对接，多次召开案情分析会，提出以打击源头为重点，同时兼顾打击下游犯罪的侦查思路。

　　侦查进行了半年之久。2022年6月12日，嵩县公安局将李某某、王某某等17人涉嫌生产、销售假药案移送该院审查起诉。

　　检察机关办案团队经过审查卷宗材料，讯问相关犯罪嫌疑人，并结合该公司制作的销售记录、银行交易明细、微信交易记录等，最终认定李某某通过相关业务员销售假药金额360余万元，王某某累计销售假药金额110余万元。

　　鉴于本案涉案假药销往全国各地，侵害不特定多数人的生命、健康安全，为维护社会公众利益，嵩县人民检察院公益诉讼检察部门与办案团队联动配合，依法提起刑事附带民事公益诉讼，主张三倍惩罚性赔偿金。

　　17人获刑，两主犯被判支付1400余万元赔偿金

　　2022年6月30日，嵩县人民检察院以生产、销售假药罪对李某某等17人提起公诉，同时提起刑事附带民事公益诉讼。

　　今年6月，嵩县人民法院经审理后，以生产、销售假药罪判处李某某、王某某等17人有期徒刑十二年至一年不等的刑罚，并处680万元至3万元不等的罚金，同时判决支持检方对李某某、王某某支付惩罚性赔偿金1081万余元、335万余元的诉求。

　　一审宣判后，17名被告人均未提出上诉，判决已生效。

　　生产、销售假药产业链被彻底摧毁

　　在办理李某某、王某某等人生产、销售假药案期间，检察办案团队充分行使法律监督权，将查清假药的来源及李某某等人销售假药的去向作为工作重点，进行全链条打击，彻底惩治销售假药行为。

　　办案人员介绍，周某某是该案涉案人员之一，她是李某某生产、销售假药案中“风湿骨病丸”的供应者。

　　警方通过侦查发现，2019年至2022年，周某某在位于贵州省贞丰县的家中生产治疗风湿骨病等疾病的产品。为了增强治疗效果，她在产品中加入西药成分，把产品命名为“风湿骨病灵”“风湿骨病丸”“西南苗药风湿骨痛灵”等，通过微信等方式对外销售，将产品销往全国各地，利用快递向客户邮寄产品，客户通过微信转账等方式支付结算。

　　市场监督管理部门根据检测结果认定，周某某所生产、销售的“风湿骨病灵”为假药。经查实，在此期间，周某某累计生产、销售假药金额81万余元。今年4月，嵩县人民法院经审理，判决被告人周某某犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币160万元。

　　据悉，在案件办理中，嵩县人民检察院依法监督公安机关立案1人、追诉犯罪嫌疑人14人；对上下游关联案件提起公诉11案25人，法院已作出生效判决6案14人。

　　至此，盘踞贵州、销售假药遍及全国各地的李某某、王某某等生产、销售假药产业链被彻底摧毁。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 贾佳乐）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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