受台风“杜苏芮”影响 洛阳多家景区暂停开放

受第五号台风“杜苏芮”影响，7月28日至30日我市将有明显降雨并伴有强对流天气，对此，洛阳多家景区暂停对外开放。

受第五号台风“杜苏芮”影响，7月28日至30日我市将有明显降雨并伴有强对流天气，对此，洛阳多家景区暂停对外开放。 受第五号台风“杜苏芮”影响，7月28日至30日我市将有明显降雨并伴有强对流天气，对此，洛阳多家景区暂停对外开放，具体内容如下： 隋唐城遗址植物园 临时闭园公告 广大市民游客朋友们： 大家好！ 根据气象部门预报，受第5号台风“杜苏芮”影响，我市未来两天将出现大雨、暴雨等强对流天气，为保障市民游客生命财产安全，隋唐城遗址植物园于7月29日至7月30日实行闭园管理，暂停开放，7月31日恢复正常。由此给您带来的不便，敬请谅解！ 同时，我园提醒广大游客朋友随时关注天气变化，及时调整出行计划，强降雨期间尽量避免户外活动，确需外出请做好个人防护措施。 感谢您的理解和配合！ 隋唐城遗址植物园 2023年7月28日 洛阳市王城公园 闭园公告 广大市民游客朋友们： 大家好！ 根据气象部门预报，受第5号台风“杜苏芮”影响，我市未来两天将出现大雨、暴雨等强对流天气，为保障市民游客生命财产安全，王城公园(含动物园)于7月29日至7月30日实行闭园管理，暂停开放，7月31日恢复正常。由此给您带来不便，敬请谅解！ 同时，我园提醒广大游客朋友随时关注天气变化，及时调整出行计划，强降雨期间尽量避免户外活动，确需外出请做好个人防护措施。 感谢您的理解和配合！ 王城公园 2023年7月28日 老君山景区 温馨提示 接上级部门通知，我县受第五号台风“杜苏芮”影响，在7月28日—30日将有明显降雨并伴有强对流天气，为确保游客游览安全，老君山景区7月28日—30日夜爬通道关闭。请广大徒步爱好者合理安排行程，由此带来的不便敬请谅解！感谢您的理解和配合！ 老君山温馨提醒：请您注意台风天的出行安全，合理安排行程，加强自身防范。 河南省老君山文化旅游集团有限公司 二〇二三年七月二十八日 ⑥