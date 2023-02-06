洛阳部分医疗机构不多提供免费塑料袋 卫健部门提醒：尽量自备储物袋

“医院装了免费取袋机，但只能领取一个，第二个就要收费，对患者来说不太方便，这是什么原因？”近日，有市民拨打洛阳晚报热线电话66778866或在洛阳网《百姓呼声》平台反映这一情况。26日，记者前往部分医院，对市民反映的问题进行了探访。

“医院装了免费取袋机，但只能领取一个，第二个就要收费，对患者来说不太方便，这是什么原因？”近日，有市民拨打洛阳晚报热线电话66778866或在洛阳网《百姓呼声》平台反映这一情况。26日，记者前往部分医院，对市民反映的问题进行了探访。

市民在医院扫码领取袋子

当天上午，记者在西工区一家医院看到，一名患者取完药后向窗口医务人员询问：“为什么没有装药的袋子？”医务人员告诉他，可在大厅设置的自助取袋机上领取袋子。

随后，这名患者来到一台自助取袋机旁，在志愿者的帮助下扫码关注了一个微信公众号，然后点击取袋链接，机器便缓缓“吐”出一个塑料袋。当这名患者要领取第二个袋子时，被告知“首个袋子免费，第二个需付费五角”。

在西工区另一家医院，一名患者在核磁共振室旁取检查报告，被告知需要扫码免费领取塑料袋。记者注意到，该患者在自助取袋机上领取的袋子，与上一家医院提供的袋子一样，均为可降解的淀粉基购物袋(环保袋)。