洛阳举行医疗机构防汛应急演练

19日下午，2023年洛阳市医疗机构防汛应急演练在市中心医院举行。演练模拟洛阳迎来强降雨，雨水倒灌至医院地下车库及药品仓库，多部门协同紧急将地下车库内的车辆和医院患者等转移至安全区域。
19日下午，2023年洛阳市医疗机构防汛应急演练在市中心医院举行。演练模拟洛阳迎来强降雨，雨水倒灌至医院地下车库及药品仓库，多部门协同紧急将地下车库内的车辆和医院患者等转移至安全区域。
19日下午，2023年洛阳市医疗机构防汛应急演练在市中心医院举行。演练模拟洛阳迎来强降雨，雨水倒灌至医院地下车库及药品仓库，多部门协同紧急将地下车库内的车辆和医院患者等转移至安全区域。
本次演练内容涵盖应急指挥、多部门协同、快速抢险、应急供电、车辆物资转移、患者转运等防汛应急工作各个环节，以练促战，全力提升我市医疗机构防汛应急能力。
当前已进入防汛关键期，本次演练为全市医疗机构防范汛情突发事件、维护人民群众生命安全积累了实战经验。下一步，我市医疗机构将持续开展应急宣教活动，增强防汛备汛意识，加强综合性医疗救援队伍和专业应急救援力量建设，进一步细化应急预案，为全市人民的健康和生命安全保驾护航。（洛健融媒·洛阳网记者 曾宇凌 通讯员 耿梅 高鸽）
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