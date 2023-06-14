省残运会跆拳道比赛开赛 洛阳队一天夺得3金

22日，河南省第八届残疾人运动会跆拳道比赛在宜阳县体育中心开赛。

22日，河南省第八届残疾人运动会跆拳道比赛在宜阳县体育中心开赛。在首个比赛日上，洛阳代表队发挥出色，取得3金5银6铜的佳绩。

洛阳金牌选手赵豆豆(右)张瑞龙(左)和教练员李文丹

本次比赛分为肢体残疾组和听力残疾组两个组别(竞技、品势)，将产生16枚金牌。来自全省6支代表队的89名运动员在为期4个比赛日内展开角逐。

22日上午，跆拳道品势项目率先举行。在听力残疾组比赛中，洛阳代表队的赵豆豆在动作的准确度和均衡性上表现优异，获全场最高分，为洛阳队夺得跆拳道项目首金。随后，赵豆豆携手队友张瑞龙夺得混双品势项目的金牌。两枚金牌之外，洛阳在品势项目上还夺得3枚银牌和4枚铜牌。

洛阳选手（红色）参加跆拳道竞技项目比

当天下午举行的跆拳道竞技项目肢体残疾组比赛上，洛阳选手同样表现抢眼，女子选手马悦晴击败对手夺得1枚金牌，她的队友获得2枚银牌和2枚铜牌。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 沈玺）