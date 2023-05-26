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省残运会三个项目收官 洛阳队获得五枚金牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.13 16:46

　　13日，河南省第八届残疾人运动会提前赛期的三个比赛项目完美收官。洛阳队继12日夺得4枚金牌后，男子选手周运在最后一个比赛日再度发威，夺得盲人跳绳—30秒个人计数赛全盲男子组项目的金牌，至此洛阳队在三个项目上收获5枚金牌、2枚银牌、1枚铜牌。

　　此次省残运会提前赛期象棋、围棋、盲人跳绳三个项目于11日开赛，13日结束，赛程安排较为紧密。在12日的比赛中，洛阳选手周运以技术分、艺术分、完成分三项总成绩超过对手一半分数的绝对实力勇夺男子个人花样赛金牌。此后在30秒双人计数赛(一带一)项目上，周运、赵新山二人联手夺得一枚银牌。此后举行的30秒个人计数赛(单摇)低视力女子组项目上，洛阳姑娘张蕴萱夺得金牌，此后的比赛中，她把女子个人花样赛的金牌一并收入囊中。12日当天，在跳绳项目上，洛阳小将赵新山夺得男子个人计数赛低视力组项目的铜牌。

　　作为百段之城，洛阳在残运会围棋项目上也没有空手而归：张蕾夺得围棋项目肢体公开级(女子组)金牌，该项目银牌被另一名洛阳选手白迦瑞夺得。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 实习生 郭晓朵 文/图 通讯员 田义伟）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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