省残运会盲人象棋：眼里无棋 心中有谱

“马二进三”“炮八平六”“车一平二”……11日上午，省残运会盲人象棋比赛现场，两名棋手戴着眼罩，念念有词。旁边的裁判员按照选手口中的棋谱，将一枚枚棋子移动到位，然后在表格里记录下每位棋手走的每一步。

“马二进三”“炮八平六”“车一平二”……11日上午，省残运会盲人象棋比赛现场，两名棋手戴着眼罩，念念有词。旁边的裁判员按照选手口中的棋谱，将一枚枚棋子移动到位，然后在表格里记录下每位棋手走的每一步。

盲人象棋最重要的是要比拼记忆力。虽然看不见，但盲人棋手得“心中有谱”。

根据对报名参赛选手的医学分级，本届省残运会象棋比赛分为肢体残疾组、视力残疾组、听力残疾组等组别，共有全省65名选手报名参赛，各项目金牌将于13日产生。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）