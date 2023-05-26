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省残运会先期比赛在宜阳开赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.11 17:09

　　11日，河南省第八届残疾人运动会先期比赛项目在宜阳县开赛。

　　据介绍，河南省第十四届运动会与河南省第八届残疾人运动会在洛阳市同城同期举办，定于8月18日开幕，8月28日闭幕。本届残疾人运动会在宜阳县举办，共设置13个大项目，330个小项，分为提前赛期和集中赛期两个阶段。其中，提前赛期设置跆拳道、盲人跳绳、象棋、围棋、三人制聋人篮球(男、女)、坐式排球(男、女)、盲人门球(男、女)、旱地冰壶(男、女)8个项目。集中赛期设置田径、游泳、乒乓球、羽毛球、自行车5个项目。

　　11日，省残运会提前期比赛项目象棋、围棋率先开赛；参加盲人跳绳的运动员前往场馆开展场地适应性训练，将于12日正式比赛。

　　据介绍，近年来，洛阳市认真贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示，本着应办尽办的原则，扎实推进残疾人证件办理清零行动；认真落实重度残疾人家庭无障碍改造；深入开展“扶残助学”工程，严格落实残疾学生补贴发放政策；为重度残疾人代缴城乡居民基本医疗保险和养老保险；积极组织残疾人参加各级各类体育比赛，并取得优异成绩，全市残疾人事业稳步发展。

　　河南省第十四届运动会暨第八届残运会在洛阳举办，充分体现了省委、省政府对洛阳市体育事业和残疾人事业发展成果的肯定。洛阳将不负重托，按照省组委会的部署安排，积极营造良好的竞赛条件，打造便利便捷、温馨舒适的生活环境，营造公平公正、昂扬向上的赛会氛围，努力将本届省残运会办成展现残疾人精神风貌、彰显社会和谐文明的体育盛会。

　　省残联、洛阳市政府有关负责同志参加开幕式。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 田义伟 冯荣国)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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