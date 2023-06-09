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洛阳城市阳台，向你我走来！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.20 19:25
开工现场图

　　远眺洛河南岸美景，看洛河水静静流淌；聚合城市功能，一站式体验都市便捷生活；迎接四方来客，展现古都洛阳潮流时尚范儿……

　　20日，洛阳城市阳台项目在西工体育场片区开工，不久后这里将打造成为洛阳最具现代感的网红打卡地。

　　高品质规划建设城市阳台，是洛阳市委市政府打造城市地标、提升滨水景观、彰显城市品位的重大决策。洛阳市委高度重视项目建设，多次召开专题会议研究，明确提出要高标准打造城市阳台，按照城市重要公共聚合空间的定位，优化结构、丰富业态，让中轴动线更灵动、阳台功能更凸显、业态布局更合理，打造现代时尚的城市新地标。

　　城市阳台的建设，将为洛阳城市形象带来哪些新变化？为市民游客带来哪些新体验？为城市建设运营带来哪些新理念？让我们一起走近城市阳台。

　　强化城市运营 城市阳台成“门面担当”

　　何为城市阳台？

　　城市阳台是新型的公共区域概念，指在城市滨水区域中利用空间的错落，修建能够观景的平台，为人们提供休闲观景的城市开敞式空间。

　　近年，随着城市运营理念深入人心，城市阳台在一些沿海城市逐渐兴起，成为众多城市的“门面担当”。

　　在广州，“小蛮腰”广州塔与矗立在珠江对岸的东塔、西塔交相辉映，珠江两岸融入文化娱乐、高端商业和城市窗口功能，已成为最能展示广州现代化、国际化形象的片区。

　　在杭州，“一主二副”3个城市阳台集休闲、观潮、游憩、放松心情等多种功能于一体，每一个都是开放和充满活力现代城市公园，在钱塘江的辉映下更具时尚魅力。

　　在珠海，只要来到城市阳台，就能感受依山傍水、面朝大海的惬意，“山、海、城”一体的风貌元素、叠层设计的建筑景观、外形时尚的人行天桥、备受青年欢迎的潮玩业态，开业后迅速成为“网红打卡地”。

　　城市阳台，融合“水”与“城”，辉映古与今，让滨水城市空间更可亲、更具人气。为此，自去年起，洛阳市委谋划提出城市阳台项目，并多次召开会议进一步细化建设方案。

　　去年9月，洛阳市委召开专题会议，首次指出规划建设城市阳台对洛阳提升都市形象、增添时尚气息，打造青年友好型城市具有重要意义，要强化功能研究，优化设计风格，打造时尚感强、视野良好、可以远眺的城市观景平台。

　　今年5月，洛阳市委再次召开专题会议，指出要坚持运营前置，充分利用洛河滨水空间，科学合理布局商业、城市酒店、住宅等业态，植入更多体验式消费场景，更好发挥项目聚合功能。

　　今年6月，洛阳市委专题会议研究确定城市阳台方案，强调要加快启动区拆迁进度，力争中轴区域明年上半年初具形象，把城市阳台片区打造成洛阳新的潮流时尚打卡地。

　　…………

　　历经洛阳市委多次会议研究部署，洛阳城市阳台的面貌逐渐清晰起来，终于迎来了开工建设的关键时刻。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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