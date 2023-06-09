为期半年！洛阳出重拳专项治理经营主体严重违法失信行为

今日记者从洛阳市市场监管局获悉，即日起至12月，该局开展经营主体严重违法失信行为专项治理行动，严厉打击经营主体严重违法失信行为，强化信用约束和联合惩戒，深化经营主体信用体系建设，助推全市经济社会高质量发展。

今日记者从洛阳市市场监管局获悉，即日起至12月，该局开展经营主体严重违法失信行为专项治理行动，严厉打击经营主体严重违法失信行为，强化信用约束和联合惩戒，深化经营主体信用体系建设，助推全市经济社会高质量发展。

据悉，此次专项治理行动通过强化重点排查、案件查处、失信惩戒、集中曝光等措施，有效治理人民群众反映强烈的线上线下食品安全、假冒伪劣、虚假宣传、虚假违法广告、出具虚假检验检测报告、未经许可生产特种设备和销售未经许可生产的特种设备、无证出厂销售CCC目录内产品等严重侵害人民群众生命健康和消费者合法权益、扰乱市场秩序等严重违法失信行为，并对存在“屡禁不止、屡罚不改”情形的经营主体予以集中曝光。

主要包括——

排查一批严重违法失信案件线索

依据企业信用风险分类管理结果，将高风险经营主体列入监管重点，提高抽查比例，针对人民群众反映强烈的重点问题，深挖细查案件线索。

强化对“屡禁不止、屡罚不改”经营主体大数据监测，依托国家企业信用信息公示系统，梳理一批近3年内受到10次以上行政处罚，且未获准信用修复的经营主体。