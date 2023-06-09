洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

为期半年！洛阳出重拳专项治理经营主体严重违法失信行为
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.18 20:59

　　今日记者从洛阳市市场监管局获悉，即日起至12月，该局开展经营主体严重违法失信行为专项治理行动，严厉打击经营主体严重违法失信行为，强化信用约束和联合惩戒，深化经营主体信用体系建设，助推全市经济社会高质量发展。

　　据悉，此次专项治理行动通过强化重点排查、案件查处、失信惩戒、集中曝光等措施，有效治理人民群众反映强烈的线上线下食品安全、假冒伪劣、虚假宣传、虚假违法广告、出具虚假检验检测报告、未经许可生产特种设备和销售未经许可生产的特种设备、无证出厂销售CCC目录内产品等严重侵害人民群众生命健康和消费者合法权益、扰乱市场秩序等严重违法失信行为，并对存在“屡禁不止、屡罚不改”情形的经营主体予以集中曝光。

　　主要包括——

　　排查一批严重违法失信案件线索

　　依据企业信用风险分类管理结果，将高风险经营主体列入监管重点，提高抽查比例，针对人民群众反映强烈的重点问题，深挖细查案件线索。

　　强化对“屡禁不止、屡罚不改”经营主体大数据监测，依托国家企业信用信息公示系统，梳理一批近3年内受到10次以上行政处罚，且未获准信用修复的经营主体。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛阳市宫颈癌防治中心授牌成立
    洛阳市宫颈癌防治中心授牌成立
    洛阳市宫颈癌防治中心授牌成立
        为呵护女性健康，提升健康意识，有效预防女性宫颈癌的发生。今天上午，“洛阳市宫颈癌防治中心”在洛阳市妇...
  • ·吃姜到底用不用去皮
  • ·老人躺在家里咋也会中暑
  • ·心衰患者喝水后突然胸闷、气短，咋回事？
    		•
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
        “出淤泥而不染，濯清涟而不妖。”花中君子，是人们对荷花的印象。近期，我市多地荷花绽放，亭亭玉立的荷花...
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
    		•
    		 
    新闻排行
  • 6组关键词勾勒未来伊滨！洛阳公示伊滨...
  • 徐衣显主持召开专题会议研究洛阳国土...
  • 夜经济持续激发洛阳文旅消费新活力（...
  • 偃师区、汝阳县中招录取分数线公布
  • 洛阳晴热天气持续 早晚或有意想不到的...
  • 偃师一农民承包土地“种”金蝉 金蝉成...
  • 嵩县旧县镇马店村：循环水养出致富鱼
  • “洛阳制造”助力我国水电机组核心技...
  • 洛阳：抢抓文旅“暑期档” 旅游市场“...
  • @洛阳人，这份吃瓜秘诀请您收好
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    锦葵花美丽绽放

    随拍

    荷韵

    洛浦晨曦 美到窒息
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605