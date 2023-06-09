送美味糕饼 表“点点心意”

这两年，洛阳开了不少广式茶餐厅(或称粤式茶楼)，大清早卖蒸饺、烧卖，美其名曰“早点”——早晨的点心。

这两年，洛阳开了不少广式茶餐厅(或称粤式茶楼)，大清早卖蒸饺、烧卖，美其名曰“早点”——早晨的点心。

在老洛阳人的概念里，早餐(俗称早饭)和点心是两码事。早餐是正餐，点心属于零食——特指美味糕点，本地人亦谓之贴食儿。老洛阳人惯吃的“洛阳八大件”就是八种点心，诸如开口笑、金麻枣、江米条、蜜三刀、蛋黄酥等，除了“馋嘴猫”，没人会拿这种贴食儿当饭吃。

洛阳是唐代东都，“点心”一词早在唐代就有。起初，“点心”是作为动词使用的，意为先吃点儿东西充饥。

唐代笔记小说《幻异志·板桥三娘子》里说，“有顷鸡鸣，诸客欲发。三娘子先起点灯，置新作烧饼于食床上，与客点心”。众人准备清晨出发，三娘子做了些烧饼，让大伙儿先垫垫肚子。

宋代的“点心”已是名词。史载，在北宋东京开封、西京洛阳的早市上，有卖灌肺、炒肺、粥及各种点心的，当时的点心主要指米面制品，比如馒头、包子、糕、粽子、油炸果子等，品种丰富，数以百计。

金军入侵洛阳、开封后，北宋南渡，中原一带的饮食习俗融入南方，南方人也习惯了早上简单弄点小吃当点心。南宋古籍《能改斋漫录》记载：“世俗例以早晨小食为点心，自唐时已有此语。”

明清往后，点心的种类更丰富，八宝饭、烧卖、包子、春卷、油饺等，不可胜记。

广东人把烧卖、虾饺等早点统称为点心，而洛阳人只将糕点称为点心——这或许跟晋代流传的风俗有关。相传，晋代某将军为了激励士气，命人做美味糕饼犒劳前线士兵，以表“点点心意”。

洛阳曾是西晋京城，至今，洛阳人仍会把点心当礼物表达心意，逢年过节串亲戚多少得买些点心。小孩儿不好吃饭好吃贴食儿，最欢迎拎着点心串门的客人。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）