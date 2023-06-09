7月15日，洛阳市不动产登记中心暂停业务办理

洛阳市不动产登记中心将于2023年7月15日对业务系统进行维护。在此期间，暂停办理不动产登记业务，不动产网上办事大厅、微信便民服务等网上办事平台暂停使用。

洛阳市不动产登记中心将于2023年7月15日对业务系统进行维护。在此期间，暂停办理不动产登记业务，不动产网上办事大厅、微信便民服务等网上办事平台暂停使用。 广大办事群众、企业和相关单位： 为了给大家提供更加便捷、高效、优质的不动产登记服务，按照工作安排，洛阳市不动产登记中心将于2023年7月15日对业务系统进行维护。在此期间，暂停办理不动产登记业务，不动产网上办事大厅、微信便民服务等网上办事平台暂停使用。 7月17日，市民之家窗口恢复正常业务办理。⑥