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洛阳颁发首批农村土地承包经营权不动产权证书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.13 18:36

　　13日，洛阳市栾川县潭头镇拨云岭村的2名村民领到了全市首批土地承包经营权不动产权证。

　　“以后我家承包地有了新‘身份证’，想要流转更方便也更有保障了！”手捧着刚到手的不动产权证书，村民张爱晓喜不自胜。翻开他的产权证书，上面详细记录着承包方代表、承包方式、承包期限、确权地总面积等信息。

　　今年年初，全省启动农村土地承包经营权纳入不动产统一登记试点工作，栾川县被列为试点地区。在经过土地承包经营权数据共享、系统升级、登记流程再造等一系列发证准备工作后，栾川县正式具备了将农村土地承包经营权纳入不动产权登记的基础条件，并为首批2名村民颁发证书。

　　“村民有了这张证书后，在土地使用、投入等方面都可以进行更长远的计划。”拨云岭村党支部书记杨来法介绍，之前在土地流转过程中，农户和租用人存在怕续约难、贷款难、投入打水漂的困扰，如今有了不动产权证，农户可以依据承包期限及时申请延期，租用人也可以依法享受地块的收益权。

　　“将农村土地承包经营权纳入不动产统一登记，是深入推进农村产权制度改革的必然要求，也是保持农村土地承包关系稳定、维护广大农民财产权益的重大举措。”洛阳市自然资源和规划局有关负责人表示，土地承包经营权纳入不动产统一登记是土地所有权、承包权、经营权“三权分置”土地制度改革的重要内容，其重点是放活经营权，通过明晰赋予经营权的法律地位和权能，进一步盘活乡村土地资源，助力乡村振兴，“这样一来，不仅能够鼓励更多人到乡村去承包土地发展产业，还能让农民实现闲置土地资源变现，为乡村发展增添活力。”

　　据介绍，有了土地承包经营权不动产权证，农户可以选择承包、出租、流转、入股等多种方式利用土地资源，同时，若农户出现资金周转需求，还可以此申请抵押贷款。下一步，全市将坚持不变不换原则，保证原有登记证书继续有效，同时尊重乡村实际，做好不动产统一登记与土地承包合同管理的有序衔接，为乡村振兴做好土地要素保障。（ 洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 孙世彬 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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