三伏天热得人汗流浃背，吃点儿冷面、凉皮什么的多爽。然而，偏有人反其道而行之，以热抗热，“以毒攻毒”，大热天的非要吃热汤面。自己吃还不算，还要拉着别人一起吃，你还不能拒绝，因为他是皇帝。

三伏天热得人汗流浃背，吃点儿冷面、凉皮什么的多爽。然而，偏有人反其道而行之，以热抗热，“以毒攻毒”，大热天的非要吃热汤面。自己吃还不算，还要拉着别人一起吃，你还不能拒绝，因为他是皇帝。

皇帝为啥要这么做？不是捉弄你，而是宠你。

热汤面是古代著名的消夏食物，闷热之时身心烦郁，吃碗热汤面，大汗淋漓，“负负得正”，浑身舒畅！不信你试试看。

大夏天的，皇帝请吃热汤饼

《世说新语》里说，魏晋时期，京城洛阳有个名叫何晏的美男子，皮肤比女人还白嫩。

魏明帝曹叡不信何晏“天生丽质”，怀疑他脸上抹了粉，却又不好明问，于是把何晏请进宫里，“正夏月，与热汤饼”，大夏天的请何晏吃热汤饼。

结果，何晏吃得满头大汗，又没带手绢儿，只好“以朱衣自拭”，顺手撩起衣服擦汗。皇帝盯着何晏的脸一看，哟，没掉粉，而且“色转皎然”，肤色更显白皙，看来这家伙是真的白！

汤饼是个啥东西？汤面条。

史学家认为，面条萌芽于汉代，形成于魏晋南北朝时期(一说宋代以后)。据《中国烹饪史简编》记载，汉代就有类似面条的食物。

《释名》等古籍里说，汉代人把所有面食都称为“饼”，比如汤饼、索饼等。汤饼是一种类似面片儿汤的食物。索饼形似条索，随形而名，跟面条很像。

有人推论，如今的面条就是在索饼、汤饼的基础上发展而来的。

魏晋南北朝时期的人爱吃细面条，晋代的汤饼细如线。北魏《齐民要术》里提到过一种“水引”法做的面条：用细绢筛一些面粉，用冷肉汤调和，揉搓成筷子粗细的面条，一尺一断，在凉水盘里浸泡一会儿，再把面条揉搓得“薄如韭叶”，在沸水中煮一会儿就能吃。

洛阳曾是东汉、西晋、北魏的都城。古往今来，风味美食以京都为最，怪不得洛阳人爱吃面条，一天不吃就想得慌，咱们吃面的传统由来已久呀！

解暑辟邪，谁吃过谁懂

汤饼好消化，顶饥，一年四季都能吃。不过，古人度夏时会特意多做几顿汤饼吃，用以解暑，甚至用以驱邪辟恶。

汉魏往后，从中原地区到荆楚之地，皆有三伏天吃面条的风俗。古籍《荆楚岁时记》里说，南北朝时期，人们“六月伏日，并作汤饼，名为辟恶”。古时以农历或夏历计算时令，古代的六月伏日，相当于现在的七月伏天。

到了唐代，西京长安、东都洛阳等地仍流行伏天吃汤饼。咱们的洛阳老乡刘禹锡曾任高官，出入宫廷，什么山珍海味没尝过？什么大场面没见过？却仍好吃热汤饼。

他在诗文里说，盛夏时节，皇帝离宫避暑，不忘给群臣发度夏福利，“汤饼赐都尉，寒冰颁上才”。可见，在唐代人的生活中，汤饼和冰块都是解暑佳品。

南方人对中原人的这种消暑食品似乎不太感兴趣。唐代诗人王维在《赠吴官》中描述，他的南方同僚到京城后，吃不惯热汤饼，抱怨“长安客舍热如煮，无个茗糜难御暑”，天天摇着扇子唉声叹气，怀念南方老家的饮食，恨不得马上背包还乡。

茗粥又名茶粥，也是唐代的一种消暑食物，不过起初只在南方流行。吴越之地的南方人爱喝茶，常常采茶煮粥。

唐代的储光羲和朋友一起喝茗粥，心情愉悦，特意写了一首《吃茗粥作》纪念：“当昼暑气盛，鸟雀静不飞……淹留膳茶粥，共我饭蕨薇。敝庐既不远，日暮徐徐归。”喝碗粥喝出了诗情画意，清新宜人，暑气全消。

一碗不够，两碗将就

唐宋时期，面条的品种已经非常丰富。夏天除了吃热汤面，也可以尝尝冷面——古称“冷淘”。

唐代的达官贵人生活讲究，过夏天有朝廷御赐的冰块，可用冰块加上新鲜蔬菜、薄荷等食材炮制“冰镇饭”。

洛阳人熟悉的白居易、杜甫、苏东坡都爱吃冷淘。

苏东坡热爱生活，嘴馋手勤，能吃会做，用咱洛阳话说，他是个地道的老吃家儿。古籍《事林广记》记载了苏东坡改良的“翠缕冷淘”制法：把嫩槐蕊研磨出汁，和面揉搓，切成细丝，急火烧汤煮之，然后过一遍冷水(可加冰块)，浇上汤汁菜肴，味道鲜美，颜色鲜翠，实乃纯天然无污染健康食品，一碗不够，两碗将就。

唐宋时期没有电冰箱，储冰不易，冰价高昂。对于洛阳城里的平民百姓来说，夏天的冰块是奢侈品，做冷面不现实，还是来一碗热汤面划算。出一场透汗，比啥都强。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)