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全省首张互联网域名服务许可证花落洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.04 08:46

　　洛阳工业互联网建设迈入发展新阶段！近日，洛阳国宏投资控股集团有限公司获得由省通信管理局颁发的全省首张互联网域名服务许可证，由此成为全省首个具备工业互联网标识注册服务资质的二级节点运营企业，今后可正式在全国开展域名及标识注册服务。

　　当前，我国工业互联网标识服务已进入“牌照时代”。其中，互联网域名服务许可证是根据工信部印发的《工业互联网标识管理办法》要求，为提供工业互联网标识服务机构设立的一项行政许可内容。取得该证书意味着企业具备从事工业互联网标识注册服务的正式资质，有利于促进跨企业数据共享和信息交互，加快形成可复制、可推广的创新应用模式，推动工业互联网标识规模化应用。

　　该许可证对企业的标准化、规模化、安全性等均有严格要求，企业须同时符合《互联网域名管理办法》《电信业务经营许可管理办法》《工业互联网标识管理办法》规定的各项条件。

　　“获得互联网域名服务许可证，是对我们企业创新、市场地位、发展前景等方面的肯定，也展现了企业赋能产业数字化转型升级的巨大潜力。”国宏投资控股集团相关负责人表示。后续企业将继续按照省委省政府和市委市政府高质量发展要求，彰显全省首个二级节点城市的担当作为，抢抓机遇、奋勇争先，为加快推进洛阳工业转型发展贡献力量。

　　工业互联网是数字经济和实体经济深度融合的关键底座。近年，我市持续推动工业互联网等新一代信息技术与实体经济深度融合，已累计培育省级工业互联网平台11个，数量居全省第二位。由国宏投资控股集团建设、中原智联负责运营的全省首个国家工业互联网标识解析二级节点平台已上线3年多时间，目前标识注册量突破2000万条，涵盖轴承、矿山装备、高端装备制造等多种实体经济产业，帮助我市乃至全国多家企业实现管理升级和降本增效，从低成本甚至零成本进阶到网络化、协同化、智能化服务阶段。 （洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎 郭影 刘楠）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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