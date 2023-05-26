进入第二天行程！文旅部门、企业、旅行商、新闻媒体代表线路考察活动继续

30日上午，2023河南省文旅文创发展大会文旅部门、企业、旅行商、新闻媒体代表线路考察活动继续进行，首站走进了洛阳剧本娱乐产业园。
30日上午，2023河南省文旅文创发展大会文旅部门、企业、旅行商、新闻媒体代表线路考察活动继续进行，首站走进了洛阳剧本娱乐产业园。
30日上午，2023河南省文旅文创发展大会文旅部门、企业、旅行商、新闻媒体代表线路考察活动继续进行，首站走进了洛阳剧本娱乐产业园。
洛阳剧本娱乐产业园位于洛龙区，近年来着力做强剧本创作发行、DM培训、运营后台管理、小程序开发等产业链关键环，吸引服化道、声光电、VR、AR等配套数字技术企业集聚，形成完善的产业体系，大力发展剧本娱乐全产业链经济。在业态方面，产业园积极探索“剧本娱乐+”跨界融合新模式，发展“剧本+景区”“剧本+民宿”“剧本+节庆活动”等新业态，以剧本娱乐的交互性和娱乐性赋能新文旅产业发展。
按照计划，线路考察活动今日还将走进定鼎门、5G+XR元宇宙产业园等地。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 李岚 郭学锋 潘郁 文/图）
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