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文旅盛会 嘉宾谈“洛阳印象”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.30 08:32

“开启一次洛阳行，爱上美丽洛阳城”

——访河南省中国旅行社集团有限公司总经理万家良

河南省中国旅行社集团有限公司总经理 万家良

　　昨日，河南省中国旅行社集团有限公司总经理万家良在接受记者专访时表示，洛阳文旅产业的发展速度非常快，尤其是今年牡丹文化节期间，洛阳抢抓文旅产业发展“新风口”，瞄准文旅消费新特点，跻身全国文旅“顶流”。

　　“作为旅游行业从业者，我们有着切身体会。”万家良回忆，今年，公司的导游每天都要带多个旅行团到洛阳旅游，酒店几乎天天满房。旅程结束后，游客们认为洛阳不仅旅游资源丰富，有的看，有的玩，各个景区的硬件设施也非常完善，舒适度很高，是一座非常好客的城市。

　　万家良来过洛阳很多次，每一次，他都能感受到这座城市的变化。

　　“日新月异！”万家良说，洛阳文旅家底丰厚，原本就令人向往，眼下洛阳大力发展文旅融合新模式，打造全国沉浸式文旅目的地，让广大游客沉浸其中、自得其乐、各有收获。

　　随着旅游消费市场回暖，消费者的国内旅游需求旺盛，万家良建议洛阳抓住机遇，多角度进行文旅推介，针对不同群体推出多条特色线路，为“组团游”开拓有利市场。同时，建议相关部门持续加大对文旅产业系统性、持续性的政策支持力度，以古都文化为底蕴，推动文化和旅游高质量发展，吸引更多人“开启一次洛阳行，爱上美丽洛阳城”。（ 洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图）

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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