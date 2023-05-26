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洛阳将举行“‘职’在河南·爱上洛阳”夜市招聘活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.28 08:38

　　27日，记者从有关部门获悉，我市将于7月8日举行2023年“‘职’在河南”制造业民营企业专场夜市招聘活动。

　　市人力资源和公共就业服务中心有关负责人介绍，本次招聘活动主题为“‘职’在河南·爱上洛阳”，将于7月8日18:30至21:30在洛龙区泉舜北广场举行。参加此次专场夜市招聘活动的企业为有用人需求的中央驻洛国有企业、市属国有企业和县、区属国有企业，重点民营企业、优质中小企业，以及事业单位(人事代理)等，线下共设招聘展位150个。

　　据悉，招聘现场将设置“洛阳人社就业创业一站式服务处”，开展公共就业服务进“广场”活动，提供就业人才政策、见习申请、创业贷款、就业指导、流动党组织关系、权益保护等服务咨询。

　　此外，现场还将设置青年驿站专区、人力资源服务机构专区、金融机构专区等，提供多样式功能的人才服务事项。同时，还将选取5家参会的制造业重点企业进行现场直播荐岗。

　　用人单位可于6月29日12时前登录中原人才网(www.zyrc.com.cn)，注册用人单位账号，经审核通过后在“2023年‘职’在河南—制造业民营企业专场夜市招聘活动”专题页面进行预报名。报名参会的用人单位均可参与线上活动，线下活动将从报名单位中筛选150家单位，筛选结果将通过网站站内信和用人单位联系电话进行通知。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李乐华）

　　相关链接

　　来洛求职者可免费入住青年驿站

　　来洛有就业意向并参加面试的青年大学生，可凭借用人单位的面试通知申请免费入住青年驿站。入住青年驿站需提前48小时申请，同时具备以下条件：

　　1.大专及以上学历(毕业前一年和后两年均可)来洛赴企业应聘求职的或35周岁以下，具有中职中专以上学历的高级工以上技能型人才(须提供学历证明和国家承认的职业资格证书或技能等级证书)；

　　2.就读高校和户籍所在地均为洛阳城市区以外且在洛阳城区无自有住房(驻洛高校应届毕业生毕业后，仍在就业期内的可申请)；

　　3.身体健康，无重大疾病或传染病；

　　4.遵守青年驿站相关规定。

　　青年驿站免费住宿时间原则上为单人单次1至5天，一年可申请3次，年累计免费入住时间15天以内。关注“洛阳人才”公众号，点击“人才服务”，选择“青年驿站入住申请”即可。咨询电话：0379-65233921(王博东)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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