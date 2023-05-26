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2023河南省文旅文创发展大会新闻发布会举行 黄东升、徐衣显出席
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.25 18:42

　　25日上午，2023河南省文旅文创发展大会新闻发布会在郑州举行。省文旅厅厅长黄东升、市长徐衣显出席并致发布词，还回答了媒体记者有关提问。

　　黄东升介绍了大会总体情况和安排。他表示，本次大会名称为“2023全省文旅文创发展大会”，时间为6月底，地点在洛阳市，主题是“行走河南·读懂中国”，形式为“工作会议+实地观摩+产业招商+引客入豫+宣传推介+配套活动”。本次大会以省委、省政府名义召开，邀请文化和旅游部、世界旅游组织及相关机构、各省(自治区、直辖市)文化和旅游部门、国内文旅头部企业及重点旅行商、航空公司、知名OTA平台企业、中央及部分省内外媒体等嘉宾出席。大会策划了品牌主旨推介、主题旅游线路发布等“六个一”活动，将开展“行走河南·读懂中国”文化旅游季暨第五届全球文旅创作者大会启动仪式、“百万学子游河南”等系列主题活动，遴选出21个重大项目进行现场签约，同步出台一系列政策文件，目的是推进文旅文创战略深入实施，叫响“行走河南·读懂中国”品牌，提振文化和旅游消费，凝聚建设文化旅游强省的强大合力。

　　徐衣显从五个方面介绍了大会筹备进展。他表示，一是“全流程”高效统筹，打造“精彩纷呈、清新简约”的文旅盛会。洛阳市知重任而担当、化厚爱为力量，高位推进聚合力，全面闭环抓落实，精益求精重细节，各项工作基本就绪，古都洛阳盛装以待。二是“全要素”融合创新，增辉“行走河南、读懂中国”的品牌体系。突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，塑造文化传承新地标，展示潮流时尚新业态，推出沉浸体验新场景，搭建交流合作新平台，让“行走河南、读懂中国”可触可视、可感可知。三是“全市域”提质环境，彰显“古今辉映、诗和远方”的靓丽形象。以会促建、以产兴城，深挖掘、重利用，微改造、精提升，聚人气、增活力，让广大来宾和游客感受现代城市之韵、山水交融之美、宜居宜业之乐。四是“全方位”造势引流，营造“火爆出圈、共襄盛会”的浓厚氛围。线上线下同频共振，市内市外同步推进，政企联动同向发力，让“流量”变“留量”、“网红”变“长红”。五是“全链条”服务保障，提供“温馨舒适、宾至如归”的满意体验。坚持高标准、高品质，全力做好各项服务保障，努力让每位来宾和游客乘兴而来、满意而归。洛阳市以这次大会为契机，深入学习贯彻习近平总书记关于文化传承发展的重要讲话精神，坚持守正不守旧、尊古不复古，推动文旅文创产业成支柱，打造全国沉浸式文旅目的地，为实现文化旅游强省目标、建设中华民族现代文明贡献洛阳出彩力量。

　　省委宣传部副部长、省政府新闻办主任平萍主持发布会。省文旅厅副厅长周耀霞、副市长任丽君参加新闻发布会并回答媒体记者提问。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 戚帅华)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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